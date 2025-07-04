تغريم «آبل» و«غوغل» 425 مليون دولارخلال أسبوع

قضت محكمتان أمريكيتان بتغريم شركتي «آبل» و«غوغل» أكثر من 425 مليون دولار، في حكمين منفصلين هذا الأسبوع، على خلفية قضايا تتعلق بانتهاك حقوق ملكية فكرية واستخدام بيانات المستخدمين دون موافقة.

ففي ولاية ديلاوير، قضت محكمة اتحادية بتغريم شركة «آبل» أكثر من 110.7 ملايين دولار لصالح شركة «تي أو تي باور» الإسبانية، بعد أن ثبت أن شركة التكنولوجيا الأمريكية انتهكت براءة اختراع تتعلق بتكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية.

وقالت هيئة المحلفين إن الشرائح اللاسلكية داخل أجهزة «أبل» استخدمت تقنيات توفير الطاقة الخاصة بـ «تي أو تي» دون ترخيص، وهي تقنيات طورها المهندس الإسباني «ألفارو لوبيز مدرانو» بهدف إدارة استهلاك الطاقة.

وفي قضية منفصلة بولاية كاليفورنيا، قضت هيئة محلفين في سان خوسيه بتغريم شركة «غوغل» أكثر من 314.6 مليون دولار، لصالح مستخدمي «أندرويد» في الولاية، بعد أن ثبت أن الشركة جمعت بيانات من جوالات المستخدمين دون إذن حتى أثناء عدم استخدامها.

واتهمت الدعوى «غوغل» بتحميل مستخدمي «أندرويد» أعباء إلزامية لا يمكن تجنبها من أجل خدمة مصالحها الإعلانية والتجارية، باستخدام بيانات الجوالات أثناء وضع السكون، مما يؤدي إلى استهلاك باقة الإنترنت دون علم المستخدمين.