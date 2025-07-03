تلاشي آمال المستثمرين في خفض الفيدرالي للفائدة الشهر الجاري



تلاشت آمال المستثمرين في خفض الفائدة في الولايات المتحدة هذا الشهر، بعدما أظهرت البيانات الرسمية قوة سوق العمل وقدرته على إضافة المزيد من الوظائف.

وأظهرت بيانات «فيدووتش»، الخميس، أن المستثمرين يرون احتمالاً يتجاوز 95% لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل، الذي يعقد على مدار يومي 29 و30 يوليو.

كما أظهرت الأداة احتمالاً يقل عن 5% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق 4% و4.25%، خلال الاجتماع نفسه، وذلك انخفاضاً من نحو 24% أمس.

وعززت بيانات التوظيف في القطاع الخاص، الصادرة الأربعاء، توقعات خفض الفائدة بشكل نسبي، بعدما كشفت عن انخفاض الوظائف بمقدار 33 ألف وظيفة في الشهر الماضي.

لكن بيانات صدرت اليوم كشفت عن إضافة الاقتصاد الأمريكي 147 ألف وظيفة خلال يونيو، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى إضافة 110 آلاف وظيفة فقط، ومقارنة بـ144 ألف وظيفة في مايو.