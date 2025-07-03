صندوق النقد يحذر: قانون ترامب الضريبي يقوض قدرة واشنطن على احتواء الديون



حذّر صندوق النقد الدولي من أن مشروع القانون الضريبي المدعوم من الرئيس دونالد ترامب قد يقوض قدرة الحكومة الأمريكية على خفض العجز المالي، واحتواء أعباء الديون خلال السنوات المقبلة.

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخميس: «إن مشروع قانون الضرائب يتعارض مع جهود خفض الدين الفيدرالي على المدى المتوسط».

ويُعرف صندوق النقد المدى المتوسط عادة بأنه فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، وأوضحت كوزاك أن الصندوق أكد مراراً على ضرورة خفض الولايات المتحدة الاقتراض العام تدريجياً كي تبدأ بشكل حاسم في تقليص نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت أن الصندوق يعكف على دراسة تفاصيل مشروع القانون، وآثاره المحتملة على الاقتصاد الأمريكي، وسيقدم توقعات جديدة للولايات المتحدة والعالم في تقريره عن التوقعات الاقتصادية العالمية في وقت لاحق من هذا الشهر.