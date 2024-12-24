135 % زيادة منشورات سرقات العملات

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، ليصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4.25-4.5%، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023.

وقبل ذلك، لم تصل أسعار الفائدة إلى مستواها الحالي منذ العام 2007. وبدأ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية العقد عند مستوى مستهدف قدره 14% في يناير 1980. وبحلول الوقت الذي اختتم فيه المسؤولون مؤتمراً هاتفياً في الخامس من ديسمبر 1980، كانوا قد رفعوا النطاق المستهدف بنقطتين مئويتين إلى 19-20%، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

ونتيجة لهذا ارتفعت تكاليف الاقتراض الاستهلاكي. فقد وصل متوسط ​​سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال تلك الحقبة، حيث ارتفع إلى ما يقرب من 20%، وفقاً لبيانات بنك رايت التاريخية.

وانخفضت أسعار الفائدة بشكل حاد إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 13 و14% في الثاني من نوفمبر 1981، ثم عادت إلى الارتفاع إلى 15% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 1982، ثم عادت إلى الانخفاض إلى 11.5% و12% في العشرين من يوليو 1982، كما تظهر سجلات التحركات.

بلغ متوسط ​​سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية «الفعال» 9.97% خلال هذه الفترة التي استمرت 10 سنوات. ولم تتجاوز أسعار الفائدة 10% منذ نوفمبر 1984.