135 % زيادة منشورات سرقات العملات

تزايد الاهتمام بأدوات سرقة العملات المشفرة في عام 2024، حيث لاحظ خبراء فريق Kaspersky Digital Footprint Intelligence زيادة ملحوظة في الاهتمام بسرقات العملات المشفرة عبر أسواق الإنترنت المظلم.

وتعد برمجيات سرقة العملات المشفرة نوع برمجيات خبيثة ظهر قبل نحو ثلاث سنوات، حيث صممت هذه البرمجيات لخداع ضحاياها لتمكين المعاملات الاحتيالية بهدف سرقة الأموال من محافظهم.

وتشمل الطرق الشائعة لنشرها توزيع الهدايا المزيف، ومواقع التصيد الاحتيالي، وإضافات المتصفحات الخبيثة، والإعلانات المخادعة، والعقود الذكية الخبيثة، والأسواق المزيفة للرموز غير القابلة للاستبدال.

وزاد عدد منشورات الإنترنت المظلم التي تناقش السرقات بمعدل 135 %، حيث بلغ 129 منشوراً في عام 2024 مقابل 55 منشوراً فقط في عام 2022.

وفي هذه المنشورات، يناقش المجرمون السيبرانيون مواضيع مختلفة، بدايةً من شراء وبيع هذا النوع من البرمجيات الخبيثة، وانتهاءً بتجميع فرق التوزيع، وأمور أخرى.

وبين التهديدات الأخرى التي يتوقع أن تشهد تزايداً خلال عام 2025، هناك عمليات اختراق وتسريب البيانات. فقد لاحظ باحثو كاسبرسكي ارتفاعاً في الإعلانات التي تتناول قواعد بيانات الشركات في أحد المنتديات الخفية الشهيرة.

وعلى وجه التحديد، تزايد عدد المنشورات التي تتناول بيع وشراء قواعد البيانات بمعدل 40 % بين شهري أغسطس ونوفمبر 2024، وذلك مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

وبينما يمكن تفسير جزء من هذا النمو بكونه إعادة نشر للتسريبات القديمة، فمن الواضح أن المجرمين السيبرانيين مهتمون بتوزيع البيانات المسربة.