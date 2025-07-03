«البتكوين» تختبر مستوى 110 آلاف دولار

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، مدفوعة بالطلب المؤسسي، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، والدعم التنظيمي في الولايات المتحدة.

وصعدت البيتكوين بنسبة 1.5% إلى 109.943 دولارات، واستحوذت على نحو 64.3% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة، بعدما لامست 110.291 دولارات.

وفي حين ارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 5.7% عند 2597.80 دولاراً، زادت الريبل بنحو 3.7% لتتداول عند 2.2883 دولار.

كما ارتفعت عملة سولانا بنسبة 1.5 إلى مستوى 2.30 دولار، فيما زادت دوجكوين بنسبة 7%، لتتداول عند مستوى 0.17 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.4 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 133.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

ووفقاً لبيانات مكتب بيتكوين في السلفادور اشترت البلاد 7 عملات مشفرة إضافية في الأيام السبعة الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6226.18 بيتكوين، بقيمة تتجاوز 684 مليون دولار.

يأتي ذلك بعدما تقدمت شركة العملات المشفرة «ريبل» بطلب للحصول على ترخيص مصرفي في الولايات المتحدة، ما قد يمنحها القدرة على تنفيذ المدفوعات بشكل أسرع، وخفض التكاليف عبر تجاوز البنوك الوسيطة، إضافة إلى فتح الباب أمام التعامل المباشر مع البنية التحتية المالية الوطنية.

من جهة أخرى تستقبل الصين دعوات متزايدة من مستشارين في السياسات وخبراء اقتصاد، لاستكشاف استخدام العملات المستقرة في المدفوعات عبر الحدود، في وقت تتحرك فيه الولايات المتحدة لترسيخ هيمنة الدولار الأميركي، من خلال تكنولوجيا العملات المشفرة.