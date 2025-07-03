نمو مبيعات الآيفون في الصين لأول مرة منذ عامين

وكالات ارتفعت مبيعات الآيفون في الصين خلال الربع الثاني من هذا العام، وذلك للمرة الأولى منذ عامين، وفقاً لبيانات «كاونتربوينت ريسيرش».

ومع زيادة مبيعات الآيفون 8% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، أوضحت الشركة أن أداء «آبل» كان مدفوعاً بالعروض الترويجية التي قدمت خلال مايو، عندما خفضت شركات التجارة الإلكترونية الصينية أسعار سلسلة «آيفون 16.»

وذكر «إيثان تشي»، المدير المساعد لدى «كاونتربوينت» في بيان صحافي: «كان تعديل أسعار الآيفون خلال مايو في توقيت مناسب، حيث جاء قبل أسبوع من مهرجان التسوق 618 الذي يقام في الصين في يونيو من كل عام، وتقدم متاجر التجزئة الإلكترونية خلاله خصومات كبيرة».

أما عن مبيعات الصينية «هواوي»، فقد ارتفعت 12% على أساس سنوي في الربع الثاني، وكانت الأكبر من حيث الحصة السوقية في الصين، تليها بعد ذلك «فيفو»، ثم «آبل» في المركز الثالث.