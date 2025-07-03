«ساكسو بنك» يوصي بتنويع المحافظ: «اشتر أي شيء <b>بعيداً</b> عن أمريكا»

أصدر «ساكسو بنك» تقريره الفصلي لتوقعات الربع الثالث من عام 2025، والذي يتناول المشهد الاقتصادي العالمي المتقلب، وتحولات الأسواق المالية. وينقسم التقرير إلى محورين رئيسيين: توجهات المستثمرين، وتوجهات المتداولين، مع التركيز على أبرز الموضوعات والمخاطر المحتملة خلال الأشهر المقبلة.

يشدد تقرير «ساكسو بنك» للربع الثالث من عام 2025 على أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية خارج حدود السوق الأمريكية، ومراقبة التطورات الجيوسياسية عن كثب.

وينصح المستثمرون بإعادة تقييم مراكزهم، والانفتاح على فرص جديدة في الأسواق العالمية والقطاعات البنيوية ذات الآفاق الواعدة.

أولاً: توجهات المستثمرين

يسلط هذا المحور الضوء على أهمية التنويع في ظل التمركز المفرط في الأسواق، ويعرض رؤى استراتيجية لمواجهة تحديات المرحلة:

استراتيجية «اشترِ أي شيء بعيداً عن أمريكا»:

يدعو التقرير المستثمرين إلى توسيع محافظهم خارج حدود السوق الأمريكية، حيث تهيمن «السبعة الكبار» من شركات التكنولوجيا على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ما يزيد من مخاطر التمركز المفرط.

تقييمات مرتفعة وضبابية سياسية:

تعد الأسهم الأمريكية من بين الأعلى تكلفة تاريخياً، في ظل بيئة سياسية غير واضحة، وتراجع في قوة الدولار، ما يجعل الأسواق الناشئة وأوروبا واليابان بدائل أكثر جذباً لتنويع الاستثمارات.

اتجاهات عالمية ناشئة:

يمثل الجيل الثاني من الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والنمو البنيوي في قطاع الدفاع فرصاً استثمارية واعدة، وتبرز أوروبا واليابان وجهتين رئيسيتين للاستفادة من هذه التحولات.

فرص قطاعية متميزة:

يشير التقرير إلى إمكانية تحقيق نمو ملحوظ في الأسهم الأوروبية، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والمعدات الصناعية والطاقة المتجددة، كما تسهم إصلاحات الحوكمة في اليابان، وقوة الاقتصادات المحلية في الأسواق الناشئة، في تعزيز جاذبية هذه المناطق على المدى المتوسط.

ثانياً: توجهات المتداولين

يحلل هذا المحور العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، التي من شأنها التأثير في مسار الأسواق خلال الربع الثالث:

التوازن التجاري بين أمريكا والصين:

يسلط التقرير الضوء على التوترات التجارية المستمرة، خصوصاً فيما يتعلق بالمعادن الأرضية النادرة والمفاوضات التجارية، حيث تمثل الرسوم الجمركية المحتملة تهديداً مباشراً للنمو العالمي.

توترات جيوسياسية متصاعدة:

أعادت المواجهات بين إيران وإسرائيل، بمشاركة أمريكية، رسم مشهد سوق الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الضغوط التضخمية، ويتوقع «ساكسو بنك» أن تحافظ البنوك المركزية على سياسة نقدية مرنة رغم هذه الضغوط.

مخاطر الركود الأمريكي:

يشير التقرير إلى تزايد احتمالات الركود خلال النصف الثاني من العام، نتيجة للقيود التجارية وسياسات الهجرة المتشددة، إلى جانب احتمال حدوث ركود في قطاع الوظائف الإدارية، بفعل تسارع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

آفاق السلع والمعادن الثمينة:

من المتوقع أن يواصل قطاع السلع أداءه القوي مدفوعاً بالمخاطر الجيوسياسية، وزيادة الإقبال على الأصول الملموسة، وتبرز الذهب والفضة أداتين للتحوط في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بالديون العامة، وضعف الدولار الأمريكي.