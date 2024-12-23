رئيسة المركزي الأوروبي: منطقة اليورو قريبة من تحقيق هدف التضخم

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقابلة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الاثنين إن منطقة اليورو "تقترب جدا" من الوصول إلى هدف البنك للتضخم في الأجل المتوسط.

وفي وقت سابق من ديسمبر قالت لاجارد إن البنك المركزي سوف يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التحسن باتجاه هدف الاثنين بالمئة.

وقالت لاجارد لصحيفة فاينانشال تايمز "نحن نقترب للغاية من المرحلة التي يمكننا فيها أن نعلن أننا نجحنا في الوصول بالتضخم إلى هدفنا للأجل المتوسط وهو الاثنين بالمئة بشكل مستدام"، وحثت على استمرار اليقظة إزاء التضخم في قطاع الخدمات.

وأضافت "كما تعلمون، فإن أحدث قراءة للتضخم لدينا هي 2.2 بالمئة، لكن قطاع الخدمات لا يزال عند 3.9 بالمئة ولا يتحرك كثيرا. لقد ظل يحوم حول الأربعة بالمئة".

وقالت لاجارد إنها تعارض أي رد فعل من جانب أوروبا على تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.

وأضافت "قلت إن الثأر نهج سيئ لأنني أعتقد أن فرض قيود تجارية شاملة تليها ردود فعل ثم ردود فعل مقابلة والطريقة التصادمية في التعامل مع التجارة أمر سيئ للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل".