كوريا الجنوبية تستحوذ على أكبر حصة في سوق استيراد مواد البطاريات بأميركا

قالت جمعية تجارية اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية استحوذت على أكبر حصة في سوق استيراد مواد البطاريات في الولايات المتحدة العام الماضي، متفوقة على منافسيها الصين واليابان.

واستوردت الولايات المتحدة مواد بطاريات رئيسية بقيمة 9.7 مليارات دولار أمريكي -مواد الأنود والكاثود والفواصل- من كوريا الجنوبية في عام 2023، بزيادة 93.1% من 5.02 مليارات دولار في عام 2020، وفقًا للرابطة الكورية للتجارة الدولية (كيتا)، بناء على تحليل البيانات التجارية للأمم المتحدة وفق وكالة يونهاب.

في العام الماضي، استحوذت كوريا الجنوبية على حصة 33.7% من سوق استيراد مواد البطاريات في الولايات المتحدة، تليها اليابان بنسبة 26.4% والصين بنسبة 8.4%. وبالمقارنة مع ذلك، استحوذت كوريا الجنوبية على حصة 8.5% في عام 2020، متخلفة بفارق كبير عن الصين التي استحوذت على نسبة 28.9% واليابان بنسبة 17.2%.

يأتي صعود كوريا الجنوبية في سوق الولايات المتحدة الأمريكية لاستيراد مواد البطاريات وسط تغييرات في سلسلة التوريد العالمية، أشعلتها النزاعات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين.

وقامت شركات تصنيع البطاريات الكورية الجنوبية الكبرى، وهي إل جي لحلول الطاقة، وإس كيه أون، وسامسونغ إس دي أي مؤخرًا ببناء مصانع بطاريات واسعة النطاق في الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة واردات الولايات المتحدة من مواد البطاريات الكورية الجنوبية.

ومع ذلك، فإن النمو الحاد في حصة الشركات الكورية الجنوبية في السوق الأمريكية يثير المخاوف حيث ورد أن الإدارة الأمريكية القادمة لدونالد ترامب تفكر في فرض رسوم جمركية على مواد البطاريات.

في وثيقة داخلية، أوصى الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب ترامب بتغييرات لتقييد الدعم للسيارات الكهربائية وفرض رسوم جمركية على جميع مواد البطاريات على مستوى العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز في وقت سابق.

ودفعت الشركات الكورية الجنوبية إلى تشغيل مصانع البطاريات في الولايات المتحدة بموجب مبادرة إدارة جو بايدن الحالية لتحفيز الاستثمارات في المركبات الكهربائية في البلاد.