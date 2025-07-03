تفاصيل الاتفاق التجاري بين أمريكا وفيتنام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل إعلام فيتنامية رسمية الأربعاء إن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا تجاريا مع فيتنام يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على الكثير من صادرات الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا وذلك بعد مفاوضات بين الجانبين.

والنسبة الجديدة أقل من الرسوم الجمركية الأولية البالغة 46 بالمئة والتي أعلنها ترامب في أبريل على السلع الواردة من فيتنام وكان السبب في ذلك يعود بشكل كبير إلى الفائض التجاري الكبير لفيتنام مع واشنطن. وكان من المقرر أن يبدأ سريان تلك الرسوم الأسبوع المقبل.

وقال ترامب على منصة تروث سوشيال "يشرفني أن أعلن أنني أبرمت للتو اتفاقا تجاريا مع جمهورية فيتنام الاشتراكية بعد محادثاتي مع تو لام الأمين العام الموقر للحزب الشيوعي الفيتنامي".

وأضاف أن السلع القادمة من فيتنام ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة، وأن أي شحنات عابرة من دول ثالثة ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 40 بالمئة.

وأوضح أن فيتنام ستفتح الأسواق بشكل أكبر أمام السلع الأمريكية حيث لن تُفرض أي رسوم جمركية على الصادرات الأمريكية إليها.

وقال ترامب "أعتقد أن سيارة الدفع الرباعي، أو كما يُطلق عليها أحيانا اسم العربة ذات المحرك الكبير، والتي تحقق نجاحا كبيرا في الولايات المتحدة، ستكون إضافة رائعة لخطوط الإنتاج المختلفة في فيتنام".

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة التجارة الفيتنامية بعد على طلب التعليق.