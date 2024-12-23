«بيتكوين» تدخل عالم السفر البحري في 2025

أعلنت «فيرجن فوياجيز»، شركة السفن السياحية المتخصصة في تقديم رحلات بحرية للبالغين فقط، عن إمكانية قبول «بيتكوين» كوسيلة للدفع مقابل الاشتراك في برنامج الشركة السنوي، الذي أطلقته حديثاً، ويدخل حيز التنفيذ بدءاً من عام 2025.

ووفقاً لمنشور مدونة حديث سيوفر البرنامج السنوي للشركة رحلات بحرية غير محدودة على مدار العام على أساس أسبقية الحضور، مقابل 120 ألف دولار، بالإضافة إلى الضرائب المطبقة على كل رحلة بحرية فردية.

وفتحت «فيرجن فوياجيز» الباب لإمكانية الدفع باستخدام عملة «بيتكوين»، لكنها لم تُشِرْ بعد إلى أي فرصة للتوسع في تقديم خيارات دفع تشمل العملات المستقرة أو العملات المشفرة المنافسة للبيتكوين.

وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية استكشفت العديد من المنظمات في صناعة السفر معاملات العملات المشفرة، لكن دخول «بيتكوين»، أكبر العملات المشفرة قيمة سوقية، والأكثر شعبية في العالم في حجم المعاملات، في النظام البيئي لشركة فيرجن يمكن أن يكون بمثابة شعلة لصناعة السفر.

ويتوقع تقرير لمنصة «بينانس» أن خطوة مجموعة «فيرجن» لدعم «بيتكوين» من خلال مشروع خط الرحلات البحرية الخاص بها ستجذب انتباه حيتان العملات المشفرة، أولئك الذين لديهم ما يكفي من الأصول الرقمية لتحمل نفقات دفعة واحدة في نطاق الأرقام الستة.