مبيعات الرسوم المتحركة في اليابان تتجاوز 3 تريليونات ين

وصل حجم سوق قطاع الرسوم المتحركة "الإنمي"، في اليابان إلى مستوى قياسي يتجاوز 3 تريليونات ين في عام 2023، مدعومًا بمبيعات قوية في الخارج.

وقالت جمعية الرسوم المتحركة اليابانية في تقرير لها، إن إيرادات القطاع لهذا العام بلغت نحو 3.3 تريليونات ين، أو نحو 21 مليار دولار، وهو أكبر من الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2022 بأكثر من 14%، وكانت المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم مستوى 3 تريليونات ين.

وأوضحت، أن المبيعات في الخارج، بما في ذلك عقود التوزيع والسلع ذات الصلة، تصدرت فئات الأرباح، وبلغ المبلغ الإجمالي نحو 11 مليار دولار، بزيادة 18% عن العام السابق، كما ارتفعت مبيعات التوزيع عبر الإنترنت بنسبة 50% على أساس سنوي إلى نحو 1.6 مليار دولار.

وأشارت إلى أن مبيعات السلع المتصلة بالرسوم المتحركة بلغت نحو 4.5 مليارات دولار، في حين بلغت الإيرادات من عروض الترفيه الحية نحو 700 مليون دولار.