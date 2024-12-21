الأحمر يكسو الأسهم العالمية في أسبوع مضطرب

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة، مع تقييم الأسواق بيانات مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي جدد آمال المستثمرين في تغيير صناع السياسات موقفهم نحو مزيد من التيسير النقدي.

وعند نهاية التداولات، صعد «داو جونز» بنحو 1.2% أو 498 نقطة عند 42840 نقطة، ليقلص المؤشر الصناعي خسائر الأسبوع عند 2.25%، ويواصل تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي.

فيما ارتفع «إس آند بي 500» بنسبة 1.1% أو 63 نقطة عند 5930 نقطة، لكنه تراجع خلال تداولات الأسبوع بنسبة 2%، ليواصل المؤشر القياسي انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي.

وزاد «ناسداك» المركب بنحو 1% أو ما يعادل 199 نقطة عند 19572 نقطة، لكنه أنهى سلسلة مكاسب أسبوعية استمرت 4 أسابيع، بعدما تراجع مؤشر التكنولوجيا منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.8%.

الأوروبية

أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض جماعي مسجلةً أسوأ أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر، الجمعة، إذ أثار تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي توتر المستثمرين الذين كانوا قلقين بالفعل حيال توقعات أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر «ستوكس الأوروبي 600» بنسبة 0.9% إلى 502.1 نقطة، مع أداء سلبي لكافة القطاعات، ليسجل المؤشر الأوروبي خسائر أسبوعية بنسبة 2.75%، ويتراجع للأسبوع الثاني.

وانخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.45% إلى 19884 نقطة، وهبط نظيره الفرنسي «كاك» بنسبة 0.25% إلى 7274 نقطة، فيما أنهى «فوتسي» البريطاني التعاملات منخفضاً بنسبة 0.25% إلى 8084 نقطة.

وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تداولات الجمعة على انخفاض بنسبة 0.78%، مع دخول جميع البورصات الرئيسية وجميع القطاعات تقريباً في المنطقة الحمراء.

وفي الأسواق الأخرى، أغلق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني منخفضاً بنسبة 0.16%، كذلك تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.09%، وأغلق مؤشر داكس الألماني على تراجع بنسبة 0.27%، كذلك مؤشر فوتسي الإيطالي بنسبة 0.05%.

وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 0.2 بالمئة في نوفمبر، مما زاد من المؤشرات على تباطؤ الزخم في الاقتصاد.

وهوى سهم شركة الأدوية السويسرية إيدورسيا بنحو 41% بعدما أعلنت عن تأخيرات في صفقة حقوق تتعلق بدواء تريفيو لارتفاع ضغط الدم، مما أثار مخاوف بشأن التمويل.

اليابان

وفي اليابان، أنهى مؤشر «نيكاي» الجلسة منخفضاً بنسبة 0.3% أو ما يعادل 111 نقطة إلى 38701 نقطة، وتراجع نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» بنسبة 0.45% إلى 2701 نقطة، ليسجل المؤشران خسائر أسبوعية بنسبة 1.95% و1.6% على التوالي.

وانخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.39% إلى 156.81 يناً خلال التداولات.

أداء المؤشرات العالمية في أسبوع:

داو جونز 2.25% -

إس آند بي 2% -

ناسداك 1.8% -

ستوكس الأوروبي 2.75% -

نيكاي 1.95% -

توبكس 1.6% -