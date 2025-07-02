غوغل تدفع 314 مليون دولار لمستخدمي هواتف «أندرويد» في كاليفورنيا

قضت هيئة محلفين في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، بأن شركة «غوغل» أساءت استخدام بيانات هواتف عملائها المحمولة، وألزمتها بدفع أكثر من 314.6 مليون دولار لمستخدمي هواتف «أندرويد» في الولاية، بحسب ما أفاد به محامي الادعاء.

ووافق أعضاء الهيئة على ادعاء المدعين بأن «غوغل»، التابعة لشركة «ألفابت»، كانت ترسل وتستقبل معلومات من الأجهزة دون إذن، حتى عندما تكون الهواتف في وضع الخمول، ما شكل – بحسب نص الدعوى – «أعباء إلزامية لا يمكن تجنبها، يتحملها مستخدمو أجهزة أندرويد لصالح غوغل».

وقال المتحدث باسم «غوغل»، خوسيه كاستانيدا، في بيان: إن الشركة تعتزم استئناف الحكم. مضيفاً: إن «القرار يعكس فهماً خاطئاً لخدمات تعد ضرورية لأمن أجهزة أندرويد وأدائها وموثوقيتها».

من جانبه، قال محامي المدعين، غلين سمرز، إن الحكم «يثبت بقوة وجدارة أحقية هذه الدعوى، ويعكس مدى جسامة المخالفات التي ارتكبتها غوغل».

وكان المدعون قد تقدموا بدعوى جماعية أمام محكمة الولاية في عام 2019 نيابة عن نحو 14 مليون مستخدم في ولاية كاليفورنيا. وذكروا أن «غوغل» جمعت معلومات من هواتف أندرويد أثناء كونها في وضع الخمول، لاستخدامها في أغراض تخص الشركة، مثل الإعلانات الموجهة، ما أدى إلى استهلاك بيانات الهاتف الخلوية على حساب المستخدمين.

وقالت «غوغل» للمحكمة إن عمليات نقل البيانات لم تلحق ضرراً بأي من مستخدمي أندرويد، وإن المستخدمين وافقوا عليها بموجب شروط الخدمة وسياسات الخصوصية الخاصة بالشركة.

وفي سياق متصل، قدمت مجموعة أخرى دعوى منفصلة أمام محكمة اتحادية في سان خوسيه، تتضمن الادعاءات نفسها ضد «غوغل» نيابة عن مستخدمي أندرويد في الولايات الأمريكية التسع والأربعين الأخرى. ومن المقرر أن تبدأ جلسات المحاكمة في هذه القضية خلال أبريل من عام 2026.