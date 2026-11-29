تتجه شركات الطيران إلى تعزيز الاعتماد على نماذج تشغيل أكثر مرونة، في ظل تصاعد تكاليف الوقود والتشغيل والضغوط المالية التي تواجه القطاع، مع تنامي الرهان على التأجير الشامل للطائرات، الذي يتيح تشغيل الرحلات دون تحمل أعباء شراء الطائرات أو توظيف أطقم التشغيل بصورة دائمة.

ويقوم النموذج على استئجار الطائرة مع الطيارين وأطقم الضيافة وخدمات الصيانة والتأمين، لفترات محددة أو خلال مواسم الذروة، بما يمنح شركات الطيران القدرة على زيادة السعة التشغيلية عند ارتفاع الطلب، وتقليصها عندما تتراجع حركة السفر، مع الاحتفاظ بعلاماتها التجارية وإدارة الرحلات.

وتبرز هذه الاستراتيجية في وقت تتزايد فيه الضغوط على شركات الطيران الأمريكية والعالمية، مع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في الولايات المتحدة بنسبة 22 % خلال سبتمبر على أساس سنوي، في حين سجلت شركات «أميركان إيرلاينز» و«ألاسكا إيرلاينز» و«جيت بلو» خسائر صافية، متأثرة بارتفاع تكاليف الوقود والتشغيل.

ويعزز اضطراب حركة الطيران من أهمية النماذج التشغيلية المرنة، إذ قدرت شركة «برنشتاين» أن وقف حركة الطيران في الولايات المتحدة في 13 نوفمبر كبّد شركات القطاع نحو 70 مليون دولار عن كل ساعة.

ويعد نموذج التأجير الشامل أحد أبرز المستفيدين المحتملين من هذا التحول، إذ يسمح لشركات الطيران بتشغيل رحلات إضافية أو دخول أسواق جديدة دون استثمارات رأسمالية كبيرة في شراء الطائرات أو بناء فرق تشغيل متكاملة.

وتقود هذا النموذج مجموعة «أفيا سوليوشنز جروب» التي أسسها الملياردير الليتواني جيديميناس زيميلس، وتقدم خدمات الطائرات والطيارين وأطقم الضيافة والصيانة والتأمين لشركات الطيران، عبر عقود تمتد لأشهر أو مواسم محددة.

وتضم قائمة عملائها شركات «فيفا إيروباص» المكسيكية و«إنديغو» الهندية والخطوط الجوية التركية، فيما أسهم نشاط التأجير الشامل بنحو 38 % من إيرادات المجموعة البالغة 2.4 مليار دولار خلال 2025.



سوق مرشحة للنمو

وتشير بيانات شركة «سيريوم» المتخصصة في معلومات الطيران إلى أن شركات الطيران تمتلك نحو 49 % من أسطول طائرات الركاب العالمي، فيما تخضع قرابة 50 % من الطائرات للتأجير الجاف، الذي يقتصر على استئجار الطائرة دون أطقم التشغيل.

في المقابل، لا تتجاوز حصة التأجير الشامل نحو 1 % من الأسطول العالمي، وهي نسبة يرى زيميلس أنها مرشحة للارتفاع إلى 5 % خلال العقد المقبل، بما قد يرفع القيمة المحتملة للسوق إلى نحو 100 مليار دولار.

لكن النموذج لا يخلو من المخاطر، إذ تواجه شركات التأجير نفسها ضغوطاً مالية مع ارتفاع أسعار الوقود وتراجع الطلب لدى بعض العملاء، ما انعكس على أداء «أفيا»، التي سجلت خسارة صافية بلغت 90 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، وتراجعاً بنسبة 30 % في أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.