يتجه الاقتصاد العالمي نحو منعطف حاسم مع اقتراب عام 2027، في ظل تشابك غير مسبوق بين الضغوط التضخمية المتراكمة، وتباطؤ زخم أرباح الشركات الكبرى، وتصاعد التوترات الجيوسياسية والانقسامات الداخلية التي تعيد رسم ملامح القوى الاقتصادية التقليدية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وتُظهر التقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية الدولية ومراكز الأبحاث الاقتصادية أن المشهد العالمي بات محكوماً بمعادلة معقدة، لم تعد فيها المؤشرات المالية التقليدية كافية لتحديد مسارات النمو والاستثمار، بل أصبحت القرارات السياسية، وأعباء الديون السيادية، وتداعيات الصراعات الإقليمية، ولا سيما التوترات المرتبطة بحرب إيران وتغير موازين القوى التجارية مع الصين، هي المحرك الفعلي لاتجاهات الأسواق.

وفي الولايات المتحدة، التي تمثل قاطرة الاقتصاد العالمي، تشير تقديرات «بنك أوف أمريكا» إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات متواصلة خلال عام 2027؛ فرغم التوقعات بتحسن نسبي في وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن استمرار معدل التضخم فوق المستوى المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة يمثل عائقاً رئيساً أمام السياسة النقدية والقدرة الشرائية للأسر. وبحسب بيانات البنك، يُتوقع أن يتراجع معدل التضخم الأمريكي إلى 2.5 في المئة خلال عام 2027، مقارنة بـ3.3 في المئة خلال العام الجاري و2.7 في المئة في عام 2025، إلا أن هذا التراجع يعني تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار وليس انخفاضها الفعلي، مما يبقي المستهلك الأمريكي تحت وطأة تراكم الزيادات السعرية السابقة، ويهدد استدامة الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل العمود الفقري للنمو، ولا سيما مع استحواذ نفقات الوقود وتكاليف المعيشة الأساسية على حصة متزايدة من ميزانيات الأسر على حساب قطاعات التجزئة والخدمات.

وعلى صعيد أسواق المال الأمريكية، يرجح «بنك أوف أمريكا» أن تشهد أسواق الأسهم موجة صعود أكثر اعتدالاً في عام 2027، بالتزامن مع تباطؤ وتيرة نمو أرباح الشركات التي تواجه ضغوطاً متزايدة في تكاليف التشغيل، وهو مسار يتماشى مع الأنماط التاريخية المسجلة خلال سنوات ما بعد انتخابات التجديد النصفي. ويمتد هذا القلق الهيكلي في الداخل الأمريكي ليشمل طبيعة النظام الاقتصادي نفسه؛ إذ حذّر وزير العمل الأمريكي الأسبق روبرت رايش، في تصريحات لمجلة دير شبيغل الألمانية، من انزلاق الولايات المتحدة نحو ما وصفه بـ«الأوتوقراطية الاقتصادية» نتيجة تركز النفوذ في يد عدد محدود من عمالقة التكنولوجيا والاحتكارات الكبرى مثل إيلون ماسك وجنسن هوانغ، داعياً الكونغرس المقبل في يناير إلى تشديد قوانين مكافحة الاحتكار وحتى النظر في تأميم خدمات حيوية كالأقمار الاصطناعية لضمان عدم تحكم أفراد في البنية التحتية الاستراتيجية والأمن القومي.

وتتقاطع هذه التحذيرات مع رؤية «بنك أوف أمريكا» بشأن التحولات العميقة في البيئة الاستثمارية الدولية منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية قبل ربع قرن؛ حيث أشار التقرير إلى أن اقتراب الاقتصادات الغربية من تبني سمات النموذج القائم على تدخل الدولة جعل عوائد الاستثمار تتأثر بالاعتبارات الجيوسياسية والأمن القومي بقدر تأثرها بالأداء المالي للشركات. وهو ما تؤكده تحليلات صحيفة فايننشال تايمز وصحيفة وول ستريت جورنال، اللتين لفتتا إلى أن المستثمرين العالميين باتوا يعيدون تسعير المخاطر السياسية، في وقت حذر فيه «صندوق النقد الدولي» (IMF) والبنك الدولي في أحدث تقييماتهما من أن استمرار التوترات التجارية وتفتت سلاسل الإمداد العالمية قد يقتطع نقاطاً مئوية ثمينة من الناتج العالمي بحلول عام 2027، ما لم يتم احتواء النزاعات الإقليمية وتنسيق السياسات المالية.

أما على الضفة الأخرى من الأطلسي، فيبدو المشهد الاقتصادي الأوروبي أكثر هشاشة وتبايناً بين اقتصاداته الكبرى؛ ففي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وجّهت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» (S&P) ضربة قوية للثقة المالية بتعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف فرنسا السيادي من «مستقرة» إلى «سلبية»، ممهدة الطريق لخفض محتمل لتصنيفها الحالي البالغ «A+». وعزت الوكالة هذا القرار إلى تفاقم عجز الموازنة وارتفاع الدين الحكومي إلى نحو ضعف نظيره في ألمانيا، في ظل آفاق نمو ضعيفة وغياب توافق سياسي واسع لمعالجة الأزمة، محذرة من أن الاستقطاب السياسي قد يمتد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في عام 2027، وهو ما انعكس بالفعل في قفزة عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات التي لامست أعلى مستوياتها منذ 24 عاماً.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، تبدو الصورة مزيجاً من بوادر التعافي الحذر والمخاوف الجيوسياسية والهيكلية العميقة؛ فقد أظهرت دراسة مشتركة أجراها مصرف «دي زد بنك» واتحاد البنوك التعاونية الألماني، وشملت أكثر من ألف شركة، تحسناً ملموساً في تقييم الوضع التجاري للشركات المتوسطة والصغيرة للمرة الثالثة على التوالي، حيث وصفت 74 في المئة من الشركات وضعها بأنه جيد أو جيد جداً، مدفوعة بتحسن الصادرات وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وانتعاش قطاع الصناعات الكهربائية المستفيد من طفرة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتسق مع ارتفاع مؤشر «إيفو» لمناخ الأعمال وتوقعات الحكومة الاتحادية بنمو الاقتصاد بنسبة 1.3 في المئة في عام 2026. ومع ذلك، كشفت الدراسة ذاتها عن مخاوف حادة تخيّم على مجتمع الأعمال الألماني جراء تداعيات الحرب الدائرة مع إيران؛ إذ شكا 80 في المئة من أصحاب الشركات المتوسطة من ارتفاع أسعار الطاقة، و60 في المئة من غلاء المواد الخام، فضلاً عن تصاعد الأعباء البيروقراطية التي اشتكى منها 82 في المئة من المشاركين، مما دفع ماريا كولاك، رئيسة اتحاد البنوك التعاونية، وشتيفان بايسمان، عضو مجلس إدارة «دي زد بنك»، إلى مطالبة الحكومة الاتحادية بتسريع الإصلاحات الضريبية وتحفيز الاستثمار لمواجهة الركود الطويل.

ولا تقتصر التحديات الأوروبية على المؤشرات المالية والضريبية، بل تمتد إلى العمق الاجتماعي والسياسي، حيث تشهد عدة عواصم أوروبية، من بينها فرنسا وبلجيكا وإسبانيا واليونان وألبانيا، موجة متصاعدة من الاحتجاجات الطلابية والشبابية التي تجاوزت مطالب التعليم لتعكس أزمة أوسع تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع التمويل العام. ووفقاً لتحليل نشره المتخصص في العلاقات الدولية راسل كوسبانوف في مجلة ناشونال إنتريست، فإن هذه التحركات الاجتماعية تتزامن مع جدل سياسي وأمني حاد داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الفرنسي حول شفافية التمويل ومواجهة محاولات التغلغل الأيديولوجي، ما يضع صانعي السياسات في القارة العجوز أمام اختبار مزدوج يجمع بين الحفاظ على التماسك الاجتماعي ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الهيكلية قبل استحقاقات عام 2027 الانتخابية.

وفي قراءة شاملة لمستقبل الاقتصاد العالمي، ترى تقارير وكالة «بلومبرغ» ومحللو «غولدمان ساكس» و«يو بي إس» أن عام 2027 سيكون عام «الواقعية الاقتصادية الصعبة»؛ فبعد سنوات من الاعتماد على التحفيز المالي والرهانات المتفائلة على طفرة الذكاء الاصطناعي، باتت الأسواق والاقتصادات الكبرى مطالبة بالتكيف مع بيئة تتسم بارتفاع تكاليف الاقتراض، وتضخم عنيد يضغط على الطبقة الوسطى، ومخاطر جيوسياسية مستمرة في الشرق الأوسط وشرق أوروبا. وبينما تمتلك الولايات المتحدة مرونة هيكلية وقدرة تكنولوجية تمنحها أفضلية نسبية في تجنب الانكماش رغم تباطؤ أرباح الشركات، تواجه أوروبا معضلة أكثر تعقيداً تتمثل في التوفيق بين ضبط العجز المالي المتفاقم في دول مثل فرنسا، وتحفيز النمو الصناعي في ألمانيا، واحتواء تكاليف الطاقة والاحتقان الاجتماعي، مما يجعل التنسيق الدولي واستقرار الأوضاع الجيوسياسية الشرط الأهم لتفادي دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة من الركود التضخمي الممتد.