في تحول يعكس اتساع تأثير الذكاء الاصطناعي على أنماط العمل والحياة، بدأت قرى صينية هادئة، كانت حتى وقت قريب وجهة للمتقاعدين وسكان المناطق الريفية، تتحول إلى مراكز جديدة لاستقطاب رواد الأعمال والمواهب التكنولوجية، مع تقديم حوافز مالية ومساحات عمل مجانية وسكن مؤقت، في محاولة للجمع بين الابتكار التكنولوجي وجودة الحياة، بعيداً عن ضغوط المدن الكبرى.

وتقود السلطات المحلية هذا التوجه من خلال إعادة توظيف المناطق قليلة السكان، وتحويلها إلى بيئات جاذبة للشركات الناشئة والعاملين المستقلين، مستفيدة من رغبة شريحة متزايدة من العاملين في قطاع التكنولوجيا في الابتعاد عن إيقاع العمل المتسارع، من دون التخلي عن ارتباطهم بالاقتصاد الرقمي، أو طموحاتهم المهنية.

وتبرز بلدة تساوجينغ، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب وسط شنغهاي، نموذجاً لهذا التحول. ففي أبريل الماضي، انضمت البلدة إلى قائمة المناطق الصينية التي تقدم حوافز لاستقطاب مشاريع الذكاء الاصطناعي الصغيرة، ضمن مبادرات تستهدف تنشيط الاقتصادات المحلية، واستقطاب الكفاءات الشابة.

وبموجب البرنامج، تحصل الشركات الناشئة المؤهلة التي تنتقل إلى البلدة على مساحات عمل مشتركة مجانية، ومنح تصل إلى 10 آلاف يوان، أي نحو 1500 دولار، فضلاً عن إقامة مجانية لمدة شهر، فيما توفر مجمعات سكنية مشتركة بيئة مناسبة للرُحّل الرقميين، وأصحاب المشاريع الصغيرة المعتمدة على أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التوجه في سياق خطة «الذكاء الاصطناعي بلس» التي تتبناها بكين، والرامية إلى توسيع دمج التكنولوجيا في مختلف القطاعات ومستويات الحياة والتعليم، بما يعزز انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويحولها إلى جزء من النشاط الاقتصادي اليومي.



القرى ملاذ جديد من ثقافة العمل المرهقة

ولا يقتصر انتقال العاملين إلى هذه المناطق على البحث عن تكاليف معيشة أقل، أو بيئة طبيعية أكثر هدوءاً، بل يعكس تحولاً في النظرة إلى التوازن بين العمل والحياة، خصوصاً لدى جيل من العاملين في التكنولوجيا، بات يبحث عن قدر أكبر من الاستقلالية والمرونة.

ويبرز في هذا السياق مفهوم «996»، الذي يصف ثقافة العمل السائدة في عدد من الشركات الصينية، من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، ستة أيام أسبوعياً. وقد أصبح المصطلح رمزاً لضغوط العمل، والمنافسة الشديدة في المدن الصينية الكبرى.

ويقول بعض الوافدين إلى القرى إنهم لا يسعون إلى التخلي عن العمل أو الإنتاجية، وإنما إلى الابتعاد عن نمط العمل التقليدي، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، لإنجاز المهام بصورة أسرع وأكثر مرونة.

وتقدم تجربة ويند ليو، مدرس اللغة الإنجليزية البالغ 38 عاماً، مثالاً على هذا التحول، إذ انتقل مع زوجته إلى تساوجينغ، ويستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، ومنها «سيدانس» الصينية، لإنتاج مقاطع فيديو تعليمية، تتولى فيها التطبيقات كتابة النصوص وتوليد الشخصيات المتحركة والمساعدة في التحرير، قبل نشر المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتتيح هذه الأدوات له تنفيذ أعمال كانت تتطلب في السابق فريقاً من المتخصصين، بما يقلص الوقت والتكاليف، ويفتح المجال أمام الأفراد لإطلاق مشاريع رقمية صغيرة من دون الحاجة إلى بنية تشغيلية كبيرة.



استقطاب المواهب لتنشيط الاقتصادات المحلية

وتسعى السلطات المحلية من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق هدف يتجاوز توفير أماكن إقامة وعمل جديدة، يتمثل في تحويل المواهب الرقمية إلى محرك اقتصادي للمناطق الريفية، عبر تشجيع تأسيس الشركات الصغيرة، وتوليد فرص العمل واستقطاب أنشطة جديدة.

وتقول بايتساو لي المسؤولة عن المشروع، إن الوافدين إلى البلدة يميلون إلى أن يكونوا أكثر نضجاً وخبرة، ويبحثون عن مساحة أكبر للتركيز، وتخفيف أعباء الحياة اليومية، في وقت تتسارع فيه وتيرة تدفق المعلومات والتغيرات التكنولوجية.

وترى زيلان تشيان، الباحثة في شؤون تطوير الذكاء الاصطناعي بمركز أبحاث «غوف إيه آي»، أن الرهان يتمثل في تحويل هذه التجمعات إلى حاضنات لمشاريع ناشئة يمكن أن تسهم مستقبلاً في تنشيط الاقتصادات المحلية، مؤكدة أن رفض ثقافة العمل المرهقة لا يعني رفض العمل أو الطموح المهني.

ويكتسب هذا التوجه أهمية إضافية في ظل تنامي الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تتيح لرواد الأعمال والأفراد إطلاق أنشطة اقتصادية رقمية بموارد محدودة، وتقلص الحاجة إلى الوجود في مراكز الأعمال التقليدية.



ابتكار بلا عزلة عن الاقتصاد

ومع ذلك، تواجه هذه التجمعات تحدياً يتمثل في تحقيق اندماج فعلي بين الوافدين الجدد والسكان المحليين، إذ لا تزال العلاقات الاجتماعية بين الطرفين محدودة، رغم الترحيب الذي يبديه بعض السكان بوصول الشباب، وما يصاحب ذلك من نشاط اقتصادي إضافي.



جذب مشاريع قابلة للاستمرار

كما أن استمرار نجاح التجربة يعتمد على قدرتها على جذب مشاريع قابلة للاستمرار، بدلاً من الاكتفاء باستقطاب العاملين لفترات مؤقتة، بدافع الحوافز أو الرغبة في تغيير نمط الحياة.

وتكشف التجربة الصينية عن اتجاه جديد في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، لا يقتصر على المنافسة في تطوير النماذج والرقائق والبنية التحتية، بل يمتد إلى إعادة توزيع المواهب والأنشطة الاقتصادية جغرافياً، وابتكار بيئات عمل تستفيد من التكنولوجيا، وتمنح الأفراد مرونة أكبر.

وبذلك، لا تسعى القرى الصينية إلى التحول إلى ملاذ للباحثين عن الراحة، بقدر ما تحاول إعادة تعريف بيئة العمل والإنتاج، عبر معادلة تجمع بين هدوء الريف وسرعة الاقتصاد الرقمي.