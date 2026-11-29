تدخل أسواق الأسهم الأمريكية أسبوعاً حاسماً تتداخل فيه رهانات أسعار الفائدة مع المخاوف المتصاعدة بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي واستدامة الإنفاق الضخم على بنيتها التحتية، فيما تتجه أنظار المستثمرين إلى تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، بحثاً عن إشارات تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من التقلبات الحادة في «وول ستريت»، التي شهدت موجة بيع قوية الأسبوع الماضي دفعت مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى نطاق التصحيح، قبل أن تستعيد الأسهم بعض مكاسبها مع بداية الأسبوع، مدعومة بارتياح لمستثمرين إزاء تطورات القيادة في شركة «إنفيديا»، أكبر الشركات المؤثرة في منظومة الذكاء الاصطناعي.

ورغم هذا التحسن، ظلت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عرضة لتذبذبات قوية، قبل أن تعود للارتفاع في جلسة التداول المختصرة يوم الجمعة، عقب عطلة عيد الشكر، مع اقتناص المستثمرين أسهماً تكبدت خسائر كبيرة في الجلسات السابقة.

ويتصدر تقرير سوق العمل الأمريكي، المقرر صدوره الجمعة المقبلة، جدول البيانات الاقتصادية التي تسبق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 8 و9 ديسمبر. وتكمن أهمية التقرير في قدرته على التأثير في توقعات أسعار الفائدة، إذ يخشى المستثمرون أن تؤدي مؤشرات استمرار قوة الاقتصاد إلى تعزيز توجهات التشدد النقدي، بما يضيف ضغوطاً على الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.

وقالت أياكو يوشيوكا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «ويلث إنهانسمنت»، إن استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مبرراً إضافياً للمضي في رفع أسعار الفائدة بثقة، واصفة هذه المعادلة بأنها «سلاح ذو حدين» بالنسبة للأسواق.

اهتمام المستثمرين

وفي موازاة البيانات الاقتصادية، تستحوذ «إنفيديا» على اهتمام المستثمرين، مع ترقب شهادة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس المقبل. وتأتي الشهادة في وقت تواجه فيه الشركة تدقيقاً متزايداً بشأن تطوراتها المؤسسية، بعدما وضعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيفات الائتمانية تصنيفها تحت المراقبة السلبية الأربعاء الماضي، في إشارة إلى احتمال خفضه.

ورغم أن عودة هوانغ إلى قيادة الشركة ساعدت في تهدئة المخاوف بشأن مستقبلها، فإنها لم تبدد التساؤلات الأوسع بشأن طفرة الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها حجم التمويل المطلوب لبناء مراكز البيانات والبنية التحتية، ومدى قدرة الاستثمارات الرأسمالية الضخمة على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق.

وقال جوزيف زيدل، كبير استراتيجيي السوق في «كريسيت كابيتال»، إن المستثمرين كانوا يثيرون بالفعل تساؤلات بشأن التمويل الدائري واستدامة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، موضحاً أن عودة الرئيس التنفيذي تجيب عن سؤال يتعلق بمستقبل «إنفيديا» على المدى الطويل، لكنها لا تعالج الشكوك التي باتت تحيط بقطاع الذكاء الاصطناعي ككل.

الفائدة تحت المجهر

وعلى صعيد السياسة النقدية، تتركز رهانات الأسواق على احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه المرتقب في ديسمبر، في إطار مساعيه لاحتواء التضخم الذي ظل أعلى من مستهدفه البالغ 2 % لسنوات عدة.

لكن القلق الأكبر لا يرتبط بالقرار وحده، بل بالنبرة التي قد يعتمدها البنك المركزي بشأن مسار الفائدة خلال العام المقبل، خصوصاً بعد دعوة محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى موقف أكثر تشدداً في مواجهة التضخم، سواء عبر رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية في ديسمبر، أو الإشارة إلى وتيرة أسرع للزيادات خلال 2027.

وتدفع هذه المخاوف المستثمرين إلى ترقب بيانات اقتصادية قد تبدو سلبية في ظاهرها، لكنها تحمل في الوقت نفسه مؤشرات إيجابية للأسهم، إذا أظهرت تباطؤاً كافياً يمنح الفيدرالي مساحة لتخفيف التشدد النقدي.

وقال ماثيو ميسكين، الرئيس المشارك لاستراتيجيي الاستثمار في «مانولايف جون هانكوك إنفستمنتس»، إن أي ضعف في البيانات الاقتصادية سيمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لتجنب التشدد بالقدر نفسه، وهو ما تتطلع إليه الأسواق حالياً.

وبحسب استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن (LSEG) لآراء الاقتصاديين، يُتوقع أن يظهر تقرير نوفمبر إضافة 90 ألف وظيفة جديدة، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1 %، مقارنة بإضافة 165 ألف وظيفة غير زراعية في أكتوبر، متجاوزة التوقعات بصورة ملحوظة.

تحركات المؤشرات

كما تشمل أجندة الأسبوع بيانات نشاط قطاعي التصنيع والخدمات وثقة المستهلك، إلى جانب نتائج شركتي «سيلزفورس» و«مارفيل تكنولوجي»، اللتين تحظى أعمالهما بمتابعة وثيقة في ظل حساسية أسهم التكنولوجيا للتوقعات المتعلقة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وتعكس تحركات المؤشرات حجم الضغوط التي تعرضت لها الأسهم الأمريكية منذ تسجيل مستوياتها القياسية في السادس من أكتوبر الماضي؛ إذ خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 7 %، فيما بلغت خسائر مؤشر «ناسداك المركب» المثقل بأسهم التكنولوجيا نحو 13 %.

وفي مؤشر إضافي على استمرار القلق، استقر مؤشر التقلبات «فيكس» (VIX)، المعروف بمؤشر الخوف في وول ستريت، عند نحو 24 نقطة، متجاوزاً متوسطه التاريخي طويل الأجل البالغ 17.6 نقطة. كما ظلت العقود الآجلة للمؤشر في حالة «التراجع السعري للآجال البعيدة» (Backwardation)، حيث تُتداول العقود القريبة بأسعار أعلى من العقود طويلة الأجل، بما يعكس ارتفاع الطلب على التحوط من تقلبات السوق في الأجل القريب.

وفي هذا السياق، قال كيث ليرنر، كبير مسؤولي الاستثمار في «ترويست أدفايزوري سيرفيسز»، إن استعادة الأسهم قدراً من الاستقرار خلال الأيام المقبلة ستكون عاملاً مهماً في عودة الثقة، مشيراً إلى أن مديري المحافظ لا يفضلون شراء أصول تواصل الهبوط، مهما بدت أسعارها مغرية، لكن ظهور مؤشرات على التماسك قد يحول مخاوف تفويت الفرص إلى عامل يدفع المستثمرين للعودة إلى السوق.



أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية:

الاثنين 30 نوفمبر:

مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات (مسح معهد إدارة التوريدات للأعمال في شيكاغو)

نتائج: «روبرِك»، «تشاجي هولدينغز»، «نانو نيوكلير إنرجي»، «كورينك غروب»، «هاي تمبلر»

الثلاثاء 1 ديسمبر:

مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي

مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات ISM

مؤشر الإنفاق على البناء

مسح فرص العمل ومعدل دوران العمالة

شهادة نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي

نتائج: «بي إتش بي»، «مارفيل تكنولوجي»، «أوكتا»، «نت آب»، «كوبارت»، «تريب دوت كوم»

الأربعاء 2 ديسمبر:

تقرير التوظيف الوطني في القطاع الخاص ADP

نتائج: «سيلزفورس»، «بنك مونتريال»، «بنك نوفا سكوشا»، «سنوفليك»، «فايف بيلو»، «مايسيز»

الخميس 3 ديسمبر:

طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي

مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريدات ISM

طلبيات المصانع

نتائج: «رويال بنك أوف كندا»، «تورونتو دومينيون بنك»، «كناديان إمبيريال بنك أوف كوميرس»، «فيفا سيستمز»، «كروغر»، «دولار جنرال»

الجمعة 4 ديسمبر:

تقرير التوظيف الشهري

معدل البطالة

القراءة الأولية لمسح جامعة ميشيغان لثقة المستهلك

نتائج: «نوت أوفشور»، «تورو»، «تونيو»