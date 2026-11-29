

تدرس المؤسسات المالية في كوريا الجنوبية مضاعفة صندوق استقرار سوق الأسهم تقريباً إلى 20 تريليون وون، ما يعادل 15 مليار دولار، في تحرك يعكس تصاعد القلق من التقلبات الحادة التي شهدتها البورصة خلال 2026، بعدما تحول مؤشر «كوسبي» من موجة صعود استثنائية مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي إلى موجة بيع واسعة قلصت مكاسبه السنوية وأضعفت شهية المستثمرين.

وتبحث خمس مجموعات مالية كبرى رفع التزاماتها تجاه صندوق الاستقرار إلى سقف يصل إلى تريليوني وون لكل مجموعة، وفقاً لما نقلته وكالة «يونهاب» عن مصادر في القطاع المالي، فيما تستعد المؤسسات المعنية لمناقشة زيادة مساهماتها مع الجهات التنظيمية. ومن شأن مساهمات المجموعات الخمس، إلى جانب البنوك وشركات التأمين وشركات الأوراق المالية الأخرى، رفع رأس المال المتاح للصندوق من نحو 10.76 تريليونات وون إلى قرابة 20 تريليون وون.

وتأتي هذه التحركات في وقت شهد فيه مؤشر «كوسبي» واحدة من أكثر دورات الصعود والهبوط حدة في تاريخ الأسواق، إذ قفز بما يصل إلى 116 % حتى أواخر يونيو، مدفوعاً بالرهانات العالمية على الذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد على رقائق الذاكرة، قبل أن تتبدد موجة التفاؤل وتدفع عمليات البيع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 17 % فقط.

وبحسب «بلومبرغ»، أسهمت موجة تخارج المستثمرين الأجانب، التي بلغت نحو 154 مليار دولار، في زيادة الضغوط على السوق وتفاقم المخاوف بشأن آفاق الأسهم الكورية في 2027. وجاء التحول في اتجاه المؤشر رغم تحسن تقديرات أرباح الشركات، إذ ارتفعت توقعات الأرباح الإجمالية لشركات «كوسبي» خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بنحو 32 % منذ نهاية يونيو، ما يعكس اتساع الفجوة بين أداء الأسهم والتوقعات الأساسية للشركات.

وتبرز المقارنة مع أسواق أخرى حجم التقلبات التي شهدتها كوريا الجنوبية، إذ أعادت حركة «كوسبي» إلى الأذهان موجة الصعود والهبوط التي شهدتها الأسهم الصينية في 2015، عندما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 60 % قبل أن يمحو معظم مكاسبه، وكذلك انهيار أسهم التكنولوجيا الأمريكية في 2000، عندما تحول أداء مؤشر ناسداك من مكاسب 24 % إلى خسائر 39 % بنهاية العام.

وسجلت السوق الكورية خلال العام عدداً غير مسبوق من حالات تعليق التداول، شملت وقف التداول في السوق بأكملها لمدة 20 دقيقة، إلى جانب آليات تهدئة أكثر استهدافاً وأقصر مدة، في انعكاس لحدة التحركات السعرية التي دفعت بعض المستثمرين إلى الابتعاد عن السوق.

وقال شون أوه، رئيس تداول الأسهم الفورية في كوريا الجنوبية لدى «إن إتش إنفستمنت آند سيكيوريتيز»، إن العام شهد ظروفاً صعبة للغاية، مع تنامي شعور المستثمرين بالإرهاق، فيما وصف بعض المستثمرين حالة السوق بأنها أكثر صعوبة من الأزمة المالية العالمية في 2008.

وعلى الرغم من ارتفاع توقعات الأرباح، يرى بعض المحللين أن أسعار الأسهم ربما بدأت تعكس مخاطر تراجع الأرباح لم تظهر بعد بالكامل في تقديرات السوق. وقال ويليام براتون، رئيس أبحاث الأسهم الفورية في آسيا لدى «بي إن بي باريبا»، إن الأسهم الكورية قد لا تتمكن من تحقيق أداء متفوق بصورة مستدامة في ظل الظروف الحالية، مع استمرار الضغوط على معنويات المستثمرين.



تركّز الرقائق يضاعف مخاطر السوق

وكانت المخاطر المرتبطة بتركيز الاستثمارات في شركات الرقائق واضحة خلال موجة الصعود، إذ استحوذت شركتا «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» على نحو 80 % من مكاسب مؤشر «كوسبي» خلال النصف الأول من العام، مستفيدتين من الطلب العالمي على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

لكن هذا التركيز جعل السوق أكثر حساسية لأي تغير في توقعات الإنفاق على الذكاء الاصطناعي أو دورة صناعة أشباه الموصلات. ومع تراجع الثقة في استمرار الطفرة، تعرضت الأسهم القيادية لضغوط قوية، إذ فقد سهم «سامسونج» نحو نصف قيمته منذ تسجيل أعلى مستوى إغلاق له في 18 يونيو، فيما تراجع سهم «إس كيه هاينكس» بنحو 62 % من ذروته.

وزادت رهانات المستثمرين الأفراد من حدة التحركات، مع توسع استخدام صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية والاقتراض لتمويل التداول بالهامش، الأمر الذي أدى إلى تضخيم المكاسب خلال الصعود والخسائر مع انعكاس الاتجاه. وأدى تفكيك هذه المراكز إلى زيادة الضغوط البيعية، في وقت واصل المستثمرون الأجانب التخارج من السوق.

وقال مستثمرون إن تراجع الثقة في أسهم الذكاء الاصطناعي ترك السوق أمام نقص في المشترين القادرين على استيعاب موجة البيع، مع اعتماد جانب كبير من الطلب السابق على المستثمرين الأفراد الذين استخدموا الرافعة المالية لتعزيز مراكزهم.

وتشير هذه التطورات إلى أن قوة العوامل الأساسية الداعمة لصناعة الرقائق لا تضمن بالضرورة استقرار الأسهم، عندما تتزامن مع ارتفاع الاقتراض وتكدس المستثمرين في المراكز ذاتها وتركيز الاستثمارات في قطاع واحد، خصوصاً عندما يكون هذا القطاع مرتبطاً بدورة عالمية متقلبة.

المستثمرون يعيدون تقييم الرهانات على كوريا

وتدفع التقلبات المستثمرين إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم تجاه السوق الكورية، مع توجه بعضهم إلى تقليص الانكشاف على أسهم التكنولوجيا والبحث عن شركات أقل ارتباطاً بطفرة الذكاء الاصطناعي، فيما يفضل آخرون التريث لحين استقرار الأسعار واتضاح مسار الأرباح.

ويرى مستثمرون أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولاً نحو الأسهم التي تستند إلى أرباح فعلية وتدفقات نقدية حرة وعوائد للمساهمين، بدلاً من الاعتماد على ارتفاع التقييمات والمضاربات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، خفض بعض مديري الأصول توصيتهم بشأن السوق الكورية إلى تقليص الوزن النسبي في المحافظ، مع زيادة مخصصات أسواق أخرى مثل الهند والصين، وسط مخاوف من استمرار ارتباط الأسهم الكورية بدورة رقائق الذاكرة والإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي.

ويعكس الاتجاه نحو زيادة صندوق استقرار الأسهم محاولة لتعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة اضطرابات السوق، إلا أن التحدي الأكبر يبقى استعادة ثقة المستثمرين وتقليل مخاطر التركّز والرافعة المالية، في سوق باتت تحركاتها مرتبطة بدرجة كبيرة بمسار صناعة الرقائق وتوقعات النمو العالمي للذكاء الاصطناعي.