ارتفع إجمالي إنفاق جمهورية كوريا على مشاريع البحث والتطوير، بما في ذلك مشاريع القطاع الخاص، بنسبة 6.3% خلال عام 2025، مقارنة بالعام السابق.

وأظهر تقرير حكومي صدر اليوم أن الإنفاق على هذه المشاريع بلغ 139.3 تريليون وون (104.1 مليارات دولار أمريكي) العام الماضي، ما يعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقاً لبيانات وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار التقرير إلى أن جمهورية كوريا احتلت المرتبة الثانية عالمياً من حيث الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مع الإشارة إلى أن هذا الترتيب قابل للتغيير، إذ يستند إلى بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حتى مارس الماضي.

وبحسب الجهات المنفذة، استحوذت الشركات الخاصة على الحصة الأكبر من الإنفاق بنسبة 80.5%، بما يعادل 112.2 تريليون وون، فيما بلغت حصة مراكز الأبحاث العامة 10.7% (14.9 تريليون وون)، والجامعات 8.7% (12.2 تريليون وون). كما بلغ عدد الباحثين في البلاد 621904 باحثين، بزيادة 1.1% عن العام السابق، شكلت النساء نحو ربعهم، فيما وصل عدد الباحثين بدوام كامل إلى 510192 باحثاً.