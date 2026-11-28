أعلن صندوق الثروة النرويجي، البالغة أصوله 2.2 تريليون دولار، أنه سيصوت ضد حزمة مكافآت إيلون ماسك لعام 2025 في الاجتماع السنوي لشركة «تسلا» الأسبوع المقبل. واعترضت شركة «نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت»، التي تدير الصندوق، مراراً على تعويضات ماسك.

ويعتزم الصندوق، وهو الأكبر في العالم، دعم إعادة انتخاب ماسك لعضوية مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع المقرر عقده في 3 ديسمبر المقبل، وفقاً لنوايا التصويت التي أفصح عنها السبت عبر موقعه الإلكتروني. وفيما يتعلق بمكافآت الرئيس التنفيذي، أشار المستثمر النرويجي إلى ضرورة الشفافية بشأن إجمالي التعويضات، وقال إن على مجلس الإدارة ضمان وجود مبرر تجاري واضح لجميع المزايا.

ويتعلق تصويت العام الجاري، وهو تصويت استشاري غير ملزم بشأن مكافآت المسؤولين التنفيذيين، بالتعويضات المخصصة لماسك عن عام 2025، التي توصف على نطاق واسع بأنها أكبر حزمة مكافآت في تاريخ الشركات، وقد تمنحه في نهاية المطاف أسهماً تصل قيمتها إلى تريليون دولار خلال العقد المقبل.

وصوت الصندوق أيضاً ضد حزمة مكافآته في العام الماضي، وسبق أن عارض مكافأة الأداء المخصصة له في 2018، ثم صوت ضدها مجدداً في 2024، مستشهداً بحجمها، وما تسببه من تخفيف لحصص المساهمين الحاليين، وهيكلها، والمخاطر المرتبطة بالاعتماد على شخص رئيسي.

ويدعم الصندوق إعادة انتخاب رئيسة مجلس إدارة «تسلا»، روبين دينهولم، والرئيس السابق للتكنولوجيا في الشركة، جيه بي ستراوبل. وصوت المستثمر السيادي أيضاً لصالح انتخاب ماسك عضواً في مجلس الإدارة في عام 2023، وفي 3 مناسبات سابقة لذلك.

وأدت تصويتات الصندوق ضد حزم مكافآت ماسك إلى توتر العلاقة بين أغنى رجل في العالم والرئيس التنفيذي لشركة «نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت»، نيكولاي تانغن، الذي أجرى مقابلة مع الملياردير في برنامجه الصوتي في 2024، ودعاه لاحقاً إلى مؤتمر استثماري في أوسلو وإلى مأدبة عشاء في منزله.

ورفض ماسك الدعوة، وأبلغ تانغن في رسائل كُشف عنها لاحقاً بأنه بعدما رفض الصندوق تلبية طلب استثنائي قدمه إليه، فلا ينبغي لتانغن أن يطلب منه معروفاً قبل أن يصلح ما حدث. وكتب ماسك: «الأصدقاء الحقيقيون يثبتون صداقتهم بأفعالهم».