يتسع نطاق النزاع بشأن الأسرار التجارية بين «أوبن إيه آي» وشركة «أبل»، إذ تتهم شركة الذكاء الاصطناعي صانعة هواتف «أيفون» بتقويض علاقاتها مع الموردين، واستخدام اتفاقيات توظيف غير عادلة لمنع انتقال المواهب الهندسية من «أبل» إلى شركات أخرى.

وقدمت «أوبن إيه آي» دعاوى مضادة ضد «أبل» أمام محكمة فيدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، ما حوّل الدعوى القضائية التي رفعتها «أبل» سابقاً ضد «أوبن إيه آي» إلى نزاع قانوني متبادل بشأن الملكية الفكرية للشركتين.

وألقت القضية بظلالها على مساعي «أوبن إيه آي» لبيع أجهزة من إنتاجها، وهي خطوة من شأنها أن تضعها في منافسة مع صانعة هواتف «أيفون». ويساعد جوني آيف، خبير التصميم السابق البارز لدى «أبل»، شركة الذكاء الاصطناعي في تطوير مجموعة من المنتجات، تبدأ بما يُتوقع أن يكون مكبر صوت ذكياً على شكل حلقة دائرية تشبه كعكة الدونات.

وقالت «أوبن إيه آي» في الدعوى: «ردت أبل على دخول أوبن إيه آي المتوقع إلى سوق الأجهزة بالضغط بصورة غير قانونية على الموردين لعدم التعامل مع أوبن إيه آي، واستخدام قيود توظيف واسعة النطاق للحد من قدرة أوبن إيه آي على استقطاب المهندسين الموهوبين. لا يجوز قانوناً استخدام نفوذ أبل على الموردين والمهندسين لإقصاء المشترين وأصحاب العمل المنافسين من السوق».

ورفعت «أبل» دعوى قضائية في يوليو ضد «أوبن إيه آي» وتانغ تان، كبير مسؤولي الأجهزة في شركة الذكاء الاصطناعي، زاعمة أن الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي» دبرت حملة لسرقة أسرار تجارية من خلال المرشحين للوظائف والموظفين الذين استقطبتهم من «أبل». وكانت الشركتان قد تعاونتا سابقاً لدمج «تشات جي بي تي» مباشرة في أنظمة تشغيل أجهزة «أيفون» و«أيباد» و«ماك»، لكن علاقتهما شهدت فتوراً في الآونة الأخيرة.

وفي الدعاوى المضادة الجديدة، تزعم «أوبن إيه آي» أن «أبل» تمارس ضغوطاً غير عادلة على الموردين في القطاع لحملهم على الكشف عن مشاريعهم مع «أوبن إيه آي»، وأسماء العاملين الذين لديهم خبرة سابقة في أبل، ومواقع عملهم والمهام المسندة إليهم.

وبعد ذلك، تسعى «أبل» إلى منع العاملين الذين لديهم خبرة في العمل مع «أوبن إيه آي» من تنفيذ أي أعمال أخرى لصالح صانعة هواتف «أيفون»، ما يثني الموردين فعلياً عن تخصيص عاملين لمشاريع «أوبن إيه آي»، وفقاً للدعوى.

وبحسب الدعوى، نقل مورد آخر في القطاع، يقدم خدمات متخصصة في التشطيبات النهائية للمنتجات، أعمال التصنيع الخاصة بمنتجات «أوبن إيه آي» إلى الوردية الليلية لتجنب تزامنها مع الأعمال التي ينفذها لصالح «أبل»، ما أدى إلى زيادة التكاليف على «أوبن إيه آي». وتقول شركة الذكاء الاصطناعي إن المورد اتخذ هذه الخطوة تحت ضغط من «أبل».

وجاء في الدعاوى المضادة التي قدمتها «أوبن إيه آي»: «أعرب الموردون عن خشيتهم من خسارة أعمالهم مع أبل، ونقلوا اجتماعاتهم مع أوبن إيه آي إلى أماكن أخرى أو أعادوا جدولتها لتجنب أن تراهم أبل. أبلغ موردون آخرون موظفي أوبن إيه آي بضرورة توخي الحذر عند تخصيص موظفين أو موارد إنتاجية أو اهتمام إداري لأعمال أوبن إيه آي».

ونفت «أوبن إيه آي» ارتكاب أي مخالفات، وطلبت من القاضي رفض دعوى «أبل». وفي أكتوبر، وافقت «أوبن إيه آي» طوعاً على عدم استخدام الأسرار التجارية التي تزعم «أبل» أنها سُرقت، بعدما قال قاض إنه يرجح إصدار أمر قضائي بهذا الشأن. وتتهم الدعاوى المضادة «أبل» بسرقة الأسرار التجارية الخاصة بـ«أوبن إيه آي»، وهو اتهام سبق أن وجهته شركة الذكاء الاصطناعي في مذكرة قدمتها ضمن القضية.

وتزعم «أوبن إيه آي» أن موظفاً سابقاً، كان قد غادر «أبل» للانضمام إليها قبل أن يعود لاحقاً إلى «أبل»، أرسل «أكثر من مائة ملف بالغ السرية» يتعلق بجهاز واحد على الأقل من أجهزة «أوبن إيه آي» التي لم تُطرح بعد إلى حسابات شخصية. وقالت الشركة إن الملفات تضمنت صوراً لأجهزة لم يُكشف عنها بعد، وبيانات هندسية وتصنيعية، ومعلومات عن الموردين.

ورداً على ذلك، قالت «أبل» إن لديها سياسات لمنع استخدام المعلومات السرية الخاصة بأصحاب العمل السابقين، وإنها لم تجد أي أدلة تدعم مزاعم «أوبن إيه آي». وأضافت أن شركة الذكاء الاصطناعي تحاول ببساطة صرف الانتباه عن «الأدلة القوية» التي تثبت أن موظفيها حصلوا على معلومات تتعلق بمنتجات «أبل».

وتتهم الدعاوى المضادة الجديدة «أبل» أيضاً باستخدام اتفاقيات توظيف غير عادلة لمنع مهندسيها من الانتقال إلى «أوبن إيه آي». وتطعن شركة الذكاء الاصطناعي في بنود تحظر على موظفي «أبل» السابقين استمالة موظفي الشركة أو استقطابهم للعمل لدى جهات أخرى لمدة عام واحد.

وتجادل «أوبن إيه آي» بأن اتفاقيات الملكية الفكرية التي تلزم «أبل» موظفيها بتوقيعها تتضمن تعريفاً واسعاً للغاية للمعلومات الخاصة بالشركة. وتقول «أوبن إيه آي» إن هذه الاتفاقيات تشمل فعلياً جميع المعلومات غير المتاحة للجمهور التي يطلع عليها الموظفون خلال عملهم لدى صانعة هواتف «أيفون»، حتى إن لم تكن أسراراً تجارية، ما يفرض قيوداً غير عادلة على استخدام الموظفين السابقين لمهاراتهم المهنية ويعرضهم لخطر الملاحقة القضائية.

وقالت «أوبن إيه آي» في الدعوى: «إن التهديد بالتقاضي، مهما افتقر إلى الأساس القانوني، يمنح البنود غير القانونية في اتفاقيات الملكية الفكرية الخاصة بأبل قوة ردع فعلية. حتى إذا ثبتت حقوق الموظف السابق بالكامل، فإن إجراءات التقاضي مكلفة وتنطوي على تدخل في خصوصيته، وقد تشمل حتى قيام أبل بتفتيش أجهزته وحساباته الشخصية».

وتذكر دعوى «أبل» اسم تشانغ ليو، وهو مهندس سابق في فريق «أيفون» انضم إلى «أوبن إيه آي» في يناير. وتزعم «أبل» أنه تمكن من الوصول إلى ملفات سرية تتعلق بالأجهزة على مدى أسابيع عدة، بينما كان يعمل على تطوير أجهزة لصالح «أوبن إيه آي»، بعدما اكتشف خللاً في نظام التحقق من الهوية أتاح له الوصول إلى معلومات الشركة.