شهدت سوق النفط هذا الأسبوع تجاذباً واضحاً بين مخاوف الإمدادات ووفرة المعروض، ما أنتج حركة متباينة عكست صراع القوى المؤثرة على السوق. فمن جهة، أبقت التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة علاوة المخاطر حاضرة لدى المتعاملين، مانعةً الأسعار من الانزلاق الحاد.

ومن جهة أخرى، ضغطت زيادة مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة على المعنويات، لتذكّر السوق بأن وفرة الإمدادات الفورية قادرة على كبح الاندفاع الصعودي في أي لحظة.

وعلى صعيد الأداء السعري، نجح خام برنت في انتزاع مكاسب أسبوعية لافتة بلغت نحو 3% ليسجل 95.44 دولاراً للبرميل عند تسوية الجمعة، مستفيداً من حساسيته المباشرة لتطورات الممرات والإمدادات الدولية.

في المقابل، سار الخام الأمريكي في اتجاه معاكس مسجلاً تراجعاً أسبوعياً بنحو 1% ليسجل 83.08 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع، في مشهد يعكس اتساع الفجوة بين الخامين تحت وطأة العوامل المحلية الأمريكية وضغوط المخزونات.

ويبرز هذا التباين أن السوق باتت تتحرك وفق معادلة دقيقة تتجاذبها المخاطر الجيوسياسية قصيرة الأجل وموازين العرض والطلب الفعلية.

ومع بقاء هذه العوامل متشابكة، يُرجّح أن تظل التقلبات السريعة سمة حاضرة في التداولات المقبلة، حيث يترقب المتعاملون أي إشارة جديدة تحسم كفة المخاوف الجيوسياسية أو كفة وفرة المعروض.