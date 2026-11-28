سجلت أسواق العملات المشفرة أداء إيجابياً ملحوظاً، خلال الأسبوع، إذ سجلت ارتفاعات متفاوتة في قيمتها مقارنة بمستوياتها السابقة.

وسجلت بتكوين - العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية - أكبر مكاسب من حيث القيمة بعدما ارتفعت من 58,387 دولاراً إلى 59,917 دولاراً بزيادة قدرها 1,530 دولاراً، وبنسبة نمو أكثر من 2.5 %، بينما تصدرت عملة دوجكوين قائمة المكاسب من حيث النسبة المئوية، بعدما صعدت من 0.0529 دولار إلى 0.0578 دولار بنمو 9.26 %.

وصعدت عملة سولانا من 67 دولاراً إلى 71.70 دولاراً بزيادة نسبتها نحو 7 %، كما حققت عملة إكس آر بي مكاسب أيضاً بعدما تحركت من 0.888 دولار إلى 0.95 دولار، مسجلة ارتفاعاً بنحو 7 %، أما عملة إيثريوم فقد صعدت من 1,599 دولاراً إلى 1,663 دولاراً، لتضيف 64 دولاراً إلى قيمتها السابقة بنسبة نمو بلغت 4 %.

جاءت مكاسب العملات المشفرة في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر في إطار ارتداد تصحيحي وتعافٍ مؤقت أعقب هبوطاً لافتاً، وقد دعم هذا الصعود انحسار مؤقت لاضطرابات قطاع الذكاء الاصطناعي، وتحسن نسبي في شهية المخاطرة، إلى جانب نشاط الشراء الفني قصير الأجل ومحاولة استعادة مستويات سعرية مفقودة بالتوازي مع تحركات بعض الأصول عالية المخاطر.