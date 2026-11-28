شنّت شركة "أوبن إيه آي"، المطوّرة لبرنامج "تشات جي بي تي"، هجوما قضائيا مضادا على شركة "أبل" أمس الجمعة، متهمة إياها بسرقة أسرار تجارية من خلال موظف سابق، وممارسة ضغوط على موردين لعرقلة تطورها التجاري.

وقالت الشركة في وثيقة قدمتها الجمعة إلى محكمة فدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، تردّ فيها على الدعوى التي رفعتها "أبل" في 10 يوليو وتتهما فيها بالقيام مع اثنين من موظفيها السابقين بسرقة أسرار تجارية.

تتجه المجموعتان اللتان أصبحتا شريكتين منذ دمج "تشات جي بي تي" في منتجات "أبل" عام 2024، لتصبحا متنافستين، مع سعي "أوبن إيه آي" إلى تطوير أولى أجهزتها المتصلة المصممة خصيصا للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع استوديو "جوني آيف"، وهو مسؤول تصميم سابق شهير في شركة "أبل".

وكتب محامو "أوبن إيه آي" أن شركة "أبل" تسعى إلى "ممارسة منافسة غير عادلة بشتى الوسائل".

وأضافوا أنها تطلب من الموردين الكشف عن مشاريعهم المتعلقة بشركة "أوبن إيه آي" وتحديد الموظفين المخصصين لهذه المشاريع. وقد أعرب البعض عن "خشيتهم من فقدان عقودهم مع أبل"، وقاموا بنقل أو تأجيل اجتماعاتهم مع شركة الذكاء الاصطناعي "لتجنب أن تكتشف أبل أمرها".

وقالوا إن أحد الموردين أوكل أعمال الإنتاج الخاصة بشركة "أوبن إيه آي" إلى فريق يعمل ليلا، بينما تراجع آخر عن تنفيذ مهام كانت مقررة "بسبب تهديدات من شركة أبل"، وفق ما ورد في الشكوى التي لم تذكر اسم أي من الموردين.

كما تتهم "أوبن إيه آي" موظفا سابقا في "أبل"، كان قد انضم إليها لمدة ستة أشهر حتى يونيو قبل أن يعود إلى الشركة المصنعة لهواتف "آيفون"، بإرسال "عشرات" الوثائق المتعلقة بنموذج أولي إلى أرقامه الشخصية، ثم عرض مشاريع الشركة في يوليو على مسؤولين تنفيذيين في "أبل" وذلك "بناء على طلب" المجموعة.

كما اعترض المحامون على بند يمنع الموظفين السابقين في "أبل" الذين انتقلوا للعمل لدى "أوبن إيه آي" من محاولة استقطاب زملائهم السابقين طوال مدة عام، واتهموها بدفع الموظفين إلى دمج ملفات العمل مع حساباتهم الشخصية على خدمة التخزين السحابي "آي كلاود" بهدف التمكن لاحقا من اتهام من يغادرون الشركة بالسرقة.