انتعشت المؤشرات ‌الرئيسية ​في بورصة وول ستريت الأمريكية، اليوم الجمعة، وسط توقعات بأن يتفوق مؤشر ⁠ناسداك في الأداء مع عودة المستثمرين من ‌عطلة عيد الشكر وتهافتهم على الأسهم ‌المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ‌التي تعرضت لانخفاضات ‌حادة في ‌وقت سابق. وخلال التعاملات ارتفع المؤشر داو ​جونز ‌الصناعي ​275.9 نقطة، ⁠أو 1.18 %، إلى 50458.86 نقطة، ​وزاد ⁠مؤشر ⁠ستاندرد أند بورز ⁠79.8 نقطة، أو 1.61 %، إلى 7262.61 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك ‌المجمع 372.7 نقطة، أو 2.31 ​%، إلى 23958.463 نقطة.

وجاءت المكاسب بعد ارتفاع حاد للأسهم الأمريكية يوم الاثنين بقيادة سهم «إنفيديا» الذي قفز بنحو 31% في تلك الجلسة، عقب الإعلان عن عودة المؤسس المشارك جنسن هوانغ، إلى قيادة الشركة.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية في تعاملات ما قبل افتتاح جلسة الجمعة، مع استئناف التداولات عقب عطلة عيد الشكر الخميس.

وصعد سعر الصندوق الذي يتتبع أداء أسهم العظماء السبعة «راوند هيل ماجنفسينت 7» 2.3%، كما ارتفع سهم «إنفيديا» 2.45%. وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، زاد سهم «أنثروبيك» 3.25%، بينما ارتفع سهما شركتي الحوسبة السحابية المتخصصة «نيبيوس» و«كورويف» 6.85% و5.15% على التوالي. وتأتي المكاسب وسط تحسن أداء أسهم التكنولوجيا بعد موجة تقلبات أثارتها مخاوف المستثمرين بشأن حجم الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة الشركات على تحقيق عوائد تواكب الاستثمارات المتزايدة.

مكاسب أوروبية

وصعد مؤشر الأسهم القياسي الأوروبي إلى ​أعلى مستوى خلال أسبوع في أعقاب مكاسب واسعة النطاق في ‌مختلف القطاعات، ​إذ توجه المستثمرون إلى شراء أصول عالية المخاطر بعد خسائر حادة هذا الشهر. ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى الانتخابات الإسبانية المقرر إجراؤها يوم الأحد. وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1 % إلى 643.85 نقطة.

وسجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة تقارب 3 % خلال الأسبوع، وهو أكبر ارتفاع ⁠أسبوعي منذ منتصف مايو، متعافياً من أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر مارس 2025. وقالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي السوق لدى ستون إكس، «لا يبدو أن هناك أي محفز قوي وراء الارتداد ‌الذي شهدناه، لكنه كان شهراً صعباً للغاية. ما نراه هنا هو دخول مشتري الأسهم عند الانخفاض». وتتعافى الأسهم من خسائر حادة لحقت بشركات عالمية مرتبطة ‌بقطاع الذكاء الاصطناعي مع تزايد إحباط المستثمرين من عوائد ‌الاستثمارات بهذا القطاع المدعوم بالديون، فضلاً عن أزمة قيادة قصيرة في ‌عملاق صناعة الرقائق إنفيديا، لكن أسهم ‌التكنولوجيا الأوروبية زادت اليوم اثنين بالمئة، بقيادة أسهم شركات أشباه الموصلات إيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم إنترناشونال وإنفينيون، التي سجلت ​مكاسب تراوحت بين 2 و2.7 %، ​وصعد المؤشر على مدى الأسبوع ⁠1 %.

شركات التعدين

وصعدت أسهم شركات التعدين بأكثر من 3.5 % مع ارتفاع أسعار النحاس والذهب، في حين تجاوز ارتفاع سهمي فريسنيلو وبان أفريكان ريسورسز بأكثر ​من 4 %. كما ارتفعت أسهم ⁠شركات الدفاع مع مكاسب لسهم راينميتال بلغت 3.3 % بعد صدور تقرير عن شراكة مخطط لها بشأن منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع ⁠شركة دويتشه تيليكوم. وزاد أيضاً مؤشر قطاع الطيران والدفاع الأوسع نطاقاً 2 % بعد أن ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن الاتحاد الأوروبي بصدد تخصيص أموال جديدة لتحل محل قدرات حربية أمريكية. وتتجه الأنظار الآن إلى الانتخابات المبكرة التي ستجرى يوم الأحد في إسبانيا، والتي دعا ‌إليها رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث بعد أن رفض البرلمان إجراءات الإسكان التي تهدف إلى معالجة ​أزمة أثارت احتجاجات في أنحاء البلاد. وربما يصبح هذا التصويت مؤشراً على توجهات الرأي العام قبل انتخابات حاسمة في فرنسا وإيطاليا اللتين شهدتا أيضاً احتجاجات في وقت يتسم فيه المستثمرون بالحساسية تجاه الديون الضخمة المتراكمة على الاقتصادات ​المتقدمة.