تشهد الأسواق المالية العالمية موجة غير مسبوقة من إعادة التموضع الدفاعي والتحوط الاستراتيجي، في ظل تداخل معقد بين الضغوط التكنولوجية في وول ستريت، وتشدد السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط التي باتت ترزح تحت وطأة حالة من «اللاحرب واللاسلم» بين واشنطن وطهران. وتكشف البيانات الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية الدولية ومراكز الأبحاث الاقتصادية أن المستثمرين المؤسسيين، وفي مقدمتهم صناديق التحوط والصناديق السيادية، باتوا يتبنون استراتيجيات أكثر تحفظاً لحماية محافظهم الاستثمارية من تقلبات حادة تلوح في الأفق، مع تراجع شهية المخاطرة وارتفاع مستويات عدم اليقين.

وفي هذا السياق، أوضح فينسنت لين، الرئيس المشارك لقسم رؤى وتحليلات الخدمات المقدمة للعملاء الرئيسيين في قطاعي الدخل الثابت والعملات والسلع والأسهم لدى بنك «غولدمان ساكس»، أن صناديق التحوط تعمل بوتيرة متسارعة على تقليص انكشافها للأصول عالية المخاطر، بالتوازي مع بناء مراكز بيع على المكشوف للتحوط من التقلبات العنيفة التي تضرب أسهم شركات التكنولوجيا. وأشار لين، خلال مشاركته في بودكاست «الأسواق»، إلى وجود قدر كبير من عدم اليقين وهشاشة واضحة في معنويات المستثمرين، وهو ما ترجمته بيانات «غولدمان ساكس» التي رصدت خلال الأسبوع الماضي ثالث أكبر زيادة أسبوعية في مراكز البيع على المكشوف التي تحتفظ بها صناديق التحوط في الصناديق المتداولة في البورصة على مدار العقد الماضي. وبالتوازي مع ذلك، تتحول تدفقات «الأموال الأسرع حركة» نحو القطاعات الدفاعية الأقل تأثراً بتقلبات إنفاق المستهلكين، مثل السلع الاستهلاكية الأساسية، والمرافق العامة، وصناديق الاستثمار العقاري، في حين لا تزال مراكز «الأموال الأبطأ حركة» المتمثلة في صناديق الاستثمار المشتركة واستثمارات الأسر عند مستويات مرتفعة تاريخياً، ما يخلق فجوة تكتيكية لافتة في سلوك السوق.

وتعكس أرقام التدفقات الاستثمارية الأسبوعية حجم القلق الذي يخيّم على قاعات التداول العالمية؛ إذ أظهرت بيانات شركة «إل إس إي جي ليبر»، التي شملت أكثر من تسعة وعشرين ألف صندوق استثماري، أن صناديق الأسهم العالمية سجلت خلال الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من نوفمبر أكبر موجة تخارجات أسبوعية في أربعة عشر شهراً، بصافي سحوبات بلغ 22.73 مليار دولار، وهو المستوى الأعلى منذ سبتمبر من عام 2025. وتصدرت صناديق الأسهم الأمريكية موجة البيع بصافي تخارجات بلغ 30.57 مليار دولار، متأثرة بهبوط مؤشر «إم إس سي آي» العالمي لجميع الدول إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر قبل أن يشهد تعافياً جزئياً بنحو 3.5 في المئة. وعلى المستوى القطاعي، تكبدت صناديق التكنولوجيا العبء الأكبر بسحوبات بلغت 7.57 مليارات دولار، تلتها الرعاية الصحية بـ 3.04 مليارات دولار، ثم الصناعة بـ 2.56 مليار دولار، بينما استقطبت الصناديق الأوروبية تدفقات إيجابية بقيمة 7.29 مليارات دولار، وحافظت أسهم الأسواق الناشئة على جاذبيتها للأسبوع الثامن على التوالي بصافي تدفقات بلغ 971 مليون دولار.

ويرى خبراء الاستثمار العالميون أن الشرارة الرئيسة لهذه الموجة البيعية تعود إلى إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية للإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ففي مذكرة بحثية لافتة، أكد مارك هيفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى بنك «يو بي إس»، أن الإيرادات الإجمالية لنماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى النمو بنسبة لا تقل عن 750 في المئة خلال السنوات الأربع المقبلة حتى يتمكن القطاع من تحقيق عوائد كافية تبرر إجمالي الإنفاق التراكمي الهائل، مشيراً إلى أن البنك يحتفظ بنظرة محايدة تجاه الأسهم العالمية والأمريكية في ظل توازن المخاطر والعوائد المتوقعة. وتتقاطع هذه الرؤية مع تحليلات نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» وصحيفة «وول ستريت جورنال»، اللتان أشارتا إلى أن المستثمرين المؤسسيين باتوا يطالبون شركات التكنولوجيا الكبرى بأدلة ملموسة على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى أرباح تشغيلية مستدامة، بدلاً من الاكتفاء بالوعود المستقبلية في بيئة أسعار فائدة مرتفعة.

وعلى صعيد أسواق الدخل الثابت والسلع، كشفت البيانات عن تحولات هيكلية في توجهات السيولة؛ حيث سجلت صناديق السندات العالمية ثالث أسبوع متتالٍ من التخارجات بصافي سحوبات بلغ 3.51 مليارات دولار، شملت 5.85 مليارات دولار من السندات متوسطة الأجل المقومة بالدولار، و1.54 مليار دولار من السندات عالية العائد، مقابل تدفقات قوية بلغت 7.14 مليارات دولار نحو صناديق السندات الحكومية باعتبارها ملاذاً آمناً. كما شهدت صناديق أسواق النقد سحوبات ضخمة بلغت 49.42 مليار دولار، في حين سجلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة صافي تخارجات بقيمة 2.14 مليار دولار، وصناديق الطاقة 463 مليون دولار، نتيجة الضغوط التي فرضها الصعود القوي للدولار الأمريكي.

وفي قراءة معمقة لتأثيرات المشهد الجيوسياسي، تبرز حالة «اللاحرب واللاسلم» التي تسود منطقة الشرق الأوسط والتصعيد المستمر بين الولايات المتحدة وإيران كعامل ضاغط إضافي يعيد تشكيل استراتيجيات صناديق التحوط والصناديق السيادية العالمية. وأشارت تقارير اقتصادية نشرتها وكالة «بلومبرغ» ووكالة «رويترز» إلى أن حالة الترقب الحذر لأي مواجهة عسكرية محتملة أو اضطرابات في سلاسل الإمداد وممرات الطاقة الحيوية تدفع الصناديق السيادية الكبرى، لا سيما في منطقة الخليج وآسيا، إلى تعزيز مستويات السيولة النقدية وتنويع الأصول نحو الاستثمارات البديلة والائتمان الخاص والبنية التحتية المقاومة للتضخم. ويرى محللو «جي بي مورغان» و«مورغان ستانلي» أن استمرار التوترات الإقليمية دون حسم عسكري أو دبلوماسي يبقي «علاوة المخاطر الجيوسياسية» مرتفعة، ما يمنع الأسواق من استعادة زخمها الصعودي الكامل، ويجعل أسعار الطاقة والعملات عرضة لقفزات مفاجئة مع كل تطور ميداني أو تصريح سياسي.

وقد انعكس هذا المناخ المضطرب بوضوح على أسواق الصرف العالمية؛ إذ يواصل الدولار الأمريكي تسجيل مكاسب قوية مدفوعة بعاملين رئيسيين: أولهما الطلب المتزايد على العملة الأمريكية كملاذ آمن في أوقات الأزمات الجيوسياسية، وثانيهما النبرة المتشددة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذين يلمحون إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح الضغوط التضخمية الناجمة عن الإنفاق المالي وتكاليف الشحن والطاقة. وأوضحت صحيفة «الإيكونوميست» في تغطيتها لتداعيات قوة الدولار أن هذا الصعود يضع البنوك المركزية العالمية أمام معضلة نقدية معقدة؛ فالبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يجدان نفسيهما مقيدين في مسار خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ خشية أن يؤدي اتساع فجوة العوائد مع الولايات المتحدة إلى مزيد من تراجع اليورو والجنيه الإسترليني واستيراد التضخم من الخارج.

أما في الأسواق الناشئة والاقتصادات الآسيوية، فقد حذرت تقارير «بلومبرغ» من أن ارتفاع الدولار يضاعف من أعباء خدمة الديون المقومة بالعملة الأمريكية، ويجبر العديد من البنوك المركزية في آسيا وأمريكا اللاتينية على التدخل في أسواق الصرف لحماية عملاتها المحلية واستنزاف جزء من احتياطياتها الأجنبية، أو الإبقاء على سياسات نقدية متشددة على حساب وتيرة النمو الداخلي. وفي هذا الإطار، لفت كبير الاقتصاديين في مجموعة «سيتي غروب» إلى أن تزامن قوة الدولار مع إعادة تسعير المخاطر في قطاع التكنولوجيا يخلق بيئة مالية مزدوجة التحدي؛ حيث تتقلص السيولة العالمية المتاحة للأصول الخطرة، بينما تتزايد جاذبية الأدوات المالية الأمريكية قصيرة الأجل والسندات السيادية ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

ومع اقتراب نهاية العام المالي، تجمع تحليلات كبرى البنوك الاستثمارية ووسائل الإعلام الاقتصادية الدولية على أن الأسواق العالمية دخلت مرحلة «إدارة المخاطر القصوى»؛ حيث لم تعد القرارات الاستثمارية تُبنى على مؤشرات النمو والأرباح فحسب، بل باتت مرهونة بمعادلة دقيقة تجمع بين استدامة عوائد الذكاء الاصطناعي، ومسار الفائدة الأمريكية، ومآلات التصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وهو ما يفسر لجوء صناديق التحوط والصناديق السيادية إلى التحوط المكثف والاحتماء بالقطاعات الدفاعية والسيولة النقدية بانتظار اتضاح الرؤية مع مطلع العام الجديد.