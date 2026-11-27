

أكد نائب رئيس الوزراء السنغافوري غان كيم يونغ، عدم تأكد بلاده بعد من التقارير المتداولة بشأن وقف شركة «إنفيديا» الأمريكية شحناتها من الرقائق إلى سنغافورة، مشيراً إلى تواصل الحكومة مع واشنطن والشركات المحلية لتقييم القيود الأمريكية الأخيرة وضمان استمرار الحصول على الرقائق المتطورة بصورة آمنة ومضمونة، وفق ما أوردته صحيفة «ذا ستريتس تايمز» السنغافورية.

جاءت تصريحات غان خلال جلسة حوارية ضمن «قمة آسيا للمستقبل» التي تنظمها مجموعة «إس بي إتش ميديا»، وذلك في أعقاب إلزام الولايات المتحدة خلال نوفمبر الجاري الشركات في سنغافورة وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل باستصدار تراخيص لتصدير الرقائق المتقدمة.

وشدد المسؤول السنغافوري على رفض بلاده التحول إلى ممر للتجارة غير المشروعة ومراجعتها سبل تعزيز اللوائح الرقابية لحماية سمعتها بصفتها مركزاً دولياً للأعمال، موضحاً أن إنفاذ القانون وملاحقة الأنشطة الممارسة خارج أراضيها يتطلبان تعاون الدول الأخرى لتبادل المعلومات الموثوقة والأدلة.

وأشار غان، تعليقاً على التنافس الاقتصادي والتكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين من تقنيات الجيل الخامس إلى رقائق الذكاء الاصطناعي، إلى أن حالة عدم اليقين باتت واقعاً مستمراً يستوجب تعزيز القدرة على الصمود وسرعة الاستجابة للمستثمرين لدفع النمو الاقتصادي.

ودعا نائب رئيس الوزراء السنغافوري دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) الاحدى عشرة، التي تستعد للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسها عام 2027، إلى توظيف تنوعها الاقتصادي بوصفه مصدر قوة لتحقيق التكامل والتعاون بدلاً من التنافس.