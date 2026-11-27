أعلنت شركة البرمجيات الألمانية "ساب" أنها رصدت أنشطة مشبوهة، وأكدت أنها "اتخذت دون تأخير الإجراءات الضرورية لحماية عملائها وضمان أمن خدماتها".

ولم تكشف الشركة عن طبيعة هذه الأنشطة، ولا عن موعد اكتشافها، ولا عن المجالات المتضررة منها. وقالت إنها لم تجد حتى الآن "أي مؤشرات على وصول غير مصرح به إلى بيانات الأعمال الخاصة بالعملاء"، مؤكدة أن إجراءات الأمان يجرى تطويرها باستمرار.

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية قد أفادت سابقا بوقوع حادث وصفته بأنه "هجوم قراصنة إلكترونيين"، لكن الشركة لم تؤكد ذلك بعد.

وفي رسالة داخلية أبلغت "ساب" موظفيها قبل أيام بأنشطة مشبوهة رُصدت "داخل منصتنا لإنتاجية المطورين وتوزيع البرمجيات (جيت هاب)"، وتطلب الرسالة من الموظفين - من بين أمور أخرى - التحقق مما إذا كانوا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أمان، مثل تغيير بيانات الدخول.

وتعد شركة البرمجيات "ساب" من أكبر الشركات في ألمانيا. وهي مدرجة في مؤشر "داكس" للشركات الرائدة في البورصة الألمانية، وتتخذ من فالدورف في ولاية بادن-فورتمبرج مقرا لها. وتشتهر الشركة ببرنامجها لإدارة المؤسسات "إي.أر.بي"، الذي يُستخدم لتنظيم العمليات التجارية في مجالات مثل المالية والموارد البشرية والمبيعات.