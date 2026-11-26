قبل أشهر فقط، كانت متاجر «باوندلاند» تستقبل ملايين المتسوقين الباحثين عن السلع منخفضة الأسعار في ظل أزمة غلاء المعيشة التي تضغط على الأسر البريطانية.

أما اليوم، فأصبحت السلسلة نفسها تبحث عن منقذ، بعدما انتقلت من رمز للتسوق الاقتصادي إلى أحدث ضحايا التحولات العنيفة التي تضرب قطاع التجزئة في المملكة المتحدة.

ولعل المفارقة الأكبر أن الشركة التي استحوذت عليها «غوردون براذرز» مقابل جنيه استرليني واحد فقط قبل عام، بات انهيارها يهدد نحو 12 ألف وظيفة ويضع مئات المتاجر أمام مستقبل مجهول، في واحدة من أكبر أزمات التجزئة البريطانية منذ سقوط سلسلة «ويلكو» عام 2023.

البحث عن مخرج أخير

دخلت سلسلة المتاجر البريطانية «باوندلاند» مرحلة الإعسار رسمياً، بعدما فشل مالكها الأمريكي «غوردون براذرز» في التوصل إلى اتفاق ينقذ الشركة أو يؤمن مستثمراً جديداً قادراً على مواصلة تشغيلها.

وأعلنت شركة إعادة الهيكلة «أليكس بارتنرز» تعيين مديرين لإدارة إجراءات الإعسار، بعد تعثر جهود بيع الشركة أو جذب تمويل جديد يسمح باستمرار أعمالها بصيغتها الحالية.

ورغم التطور الخطير، ستبقى متاجر «باوندلاند» مفتوحة أمام العملاء بصورة طبيعية خلال المرحلة الحالية، بينما يسعى المديرون إلى بيع الشركة بالكامل أو بيع أجزاء من أصولها ومتاجرها لمستثمرين محتملين.

وتدير السلسلة حالياً نحو 600 متجر في بريطانيا وأيرلندا، ما يجعلها واحدة من أكبر شبكات متاجر الخصم في المملكة المتحدة.

ضربة جديدة لقطاع التجزئة

لا ينظر إلى تعثر «باوندلاند» باعتباره أزمة تخص شركة واحدة فقط، بل باعتباره مؤشراً جديداً على الضغوط المتزايدة التي تواجه قطاع التجزئة البريطاني.

فالقطاع يعاني تراجع ثقة المستهلكين وارتفاع تكاليف التشغيل والأجور والطاقة، إلى جانب المنافسة المتصاعدة من منصات التجارة الإلكترونية منخفضة الأسعار، التي نجحت في استقطاب شريحة واسعة من المتسوقين الباحثين عن الأسعار الأرخص.

ويعد انهيار «باوندلاند» أكبر تعثر في قطاع التجزئة البريطاني منذ انهيار سلسلة «ويلكو» عام 2023، كما يأتي بعد أزمات واجهتها شركات أخرى، من بينها سلسلة متاجر المجوهرات «كليرز»، ما يعزز المخاوف بشأن مستقبل الشوارع التجارية البريطانية التقليدية.

تدقيق سياسي وبرلماني

امتدت تداعيات الأزمة إلى الساحة السياسية، حيث أثار انهيار الشركة موجة جديدة من التدقيق البرلماني.

ودعت لجنة الأعمال المختارة في البرلمان البريطاني مارك نيوتن جونز، المسؤول الأوروبي في «غوردون براذرز»، إلى جلسة استماع علنية لمناقشة أسباب تعثر الشركة وخطط التعامل مع الأزمة.

كما تسعى اللجنة للحصول على ضمانات بألّا تتولى «غوردون براذرز» أو أي جهة مرتبطة بها أدواراً تنفيذية ضمن إجراءات الإعسار أو التصفية.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنهام، توقيت الأزمة بأنه مقلق للغاية، خاصة أنه يأتي قبل أسابيع قليلة من موسم عيد الميلاد، الذي يمثل ذروة النشاط التجاري لقطاع التجزئة.

وقال إن آلاف العاملين وعائلاتهم يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل وظائفهم، مؤكداً أن «باوندلاند» أصبحت جزءاً من النسيج التجاري والاجتماعي للمدن البريطانية.

كما اعتبر وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ أن هذا التوقيت هو الأصعب بالنسبة للموظفين الذين أصبحوا مهددين بفقدان وظائفهم قبل موسم الأعياد، مشيراً إلى رغبة الحكومة في بذل كل ما يمكن لحماية أكبر عدد من الوظائف.

لماذا فشلت خطة الإنقاذ؟

تقول «غوردون براذرز» إنها تسلمت شركة تعاني سنوات من الاضطرابات المالية والتشغيلية، وإنها تدخلت للاستحواذ عليها العام الماضي عندما لم يكن أي مستثمر آخر مستعداً لتوفير التمويل اللازم لبقائها.

وأضافت الشركة أنها ضخت تمويلاً جديداً بقيمة 85 مليون جنيه استرليني، إلى جانب تنفيذ خطة إعادة هيكلة واسعة هدفت إلى استعادة الاستقرار المالي والتشغيلي.

وشملت الخطة إغلاق 149 متجراً والاستغناء عن نحو 2200 وظيفة خلال العام الماضي، في محاولة لتقليص التكاليف وتحسين الأداء المالي.

لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لإيقاف التراجع، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه تجارة التجزئة التقليدية والتحولات المتسارعة في سلوك المستهلكين.

أكثر من انهيار شركة

لا تكمن أهمية أزمة «باوندلاند» في عدد الوظائف المهددة أو حجم المتاجر المعرضة للإغلاق فحسب، بل في الرسالة التي تبعثها إلى قطاع التجزئة بأكمله. فحتى المتاجر التي بنت نموذج أعمالها على الأسعار المنخفضة، وهو السلاح الأكثر فعالية خلال فترات التضخم وضعف الإنفاق، لم تعد بمنأى عن الضغوط التي تفرضها المنافسة الرقمية العالمية.

وتكشف الأزمة أن المعركة لم تعد بين متجر وآخر، بل بين نموذجين مختلفين للتجارة؛ الأول يعتمد على الفروع التقليدية وما تصاحبه من إيجارات مرتفعة وتكاليف تشغيل كبيرة، والثاني يقوم على المنصات الرقمية القادرة على الوصول إلى المستهلك مباشرة وبكلفة أقل وسرعة أكبر.

وبينما تتواصل محاولات العثور على مشترٍ ينقذ السلسلة أو جزءاً من أعمالها، يبقى مصير «باوندلاند» اختباراً حقيقياً لقدرة الشارع التجاري البريطاني على الصمود في عصر تتغير فيه قواعد البيع بالتجزئة بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، كما يمثل مؤشراً على التحديات التي تواجهها الشركات التقليدية في مواجهة جيل جديد من المنافسين العالميين الذين يعيدون رسم خريطة التجارة حول العالم.