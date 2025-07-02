البيتكوين تنخفض إلى 106,321 دولاراً مع استمرار الغموض بشأن صفقات التجارة الأمريكية

انخفضت البيتكوين بشكل طفيف يوم الأربعاء، مواصلة أداءها المحصور ضمن نطاق محدد حيث استمر الغموض بشأن صفقات التجارة الأمريكية وتأثير مشروع قانون ضريبي شامل في الضغط على شهية المخاطرة.

وظلت أكبر عملة مشفرة في العالم محصورة تماماً ضمن نطاق تداول يتراوح بين 103,000 دولار و108,000 دولار الذي شوهد خلال معظم شهر يونيو، مع قيام شركة Strategy، المعروفة سابقاً باسم Microstrategy (NASDAQ:MSTR)، بعمليات شراء مؤخراً لم تحفز الأسعار بشكل كبير.

انخفض البيتكوين بنسبة 0.6% إلى 106,321.4 دولار وبينما لا تزال العملة تحقق مكاسب بنسبة 3.5% منذ بداية يونيو، إلا أنها تكافح للخروج من نطاق التداول الأخير.

الصفقات التجارية وعدم اليقين بشأن مشروع القانون الضريبي يضغطان على الأسواق

تتبع أسواق العملات المشفرة الأداء المحصور في نطاق محدد للأصول الأوسع المدفوعة بالمخاطر، حيث تزايد عدم اليقين بشأن التعريفات التجارية الأمريكية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب في 9 يوليو لصفقات التجارة.

وقعت واشنطن عدداً محدوداً من الصفقات التجارية مع الاقتصادات الكبرى حتى الآن، مما أثار مخاوف من أن يفرض ترامب كامل تعريفات "يوم التحرير" ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وأشار ترامب يوم الثلاثاء إلى صفقة محتملة مع الهند، لكنه هدد أيضاً بفرض تعريفات أعلى ضد اليابان.

على الصعيد المالي، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء بأغلبية ضئيلة لصالح مشروع قانون مثير للجدل لخفض الضرائب والإنفاق، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت النهائي.

وقد جادل منتقدو مشروع القانون بأنه سيزيد من تدهور الوضع المالي الأمريكي ويزيد من مخاطر التخلف عن سداد الديون في السنوات القادمة. وقد تسللت مخاوف من مثل هذا السيناريو إلى الأسواق المدفوعة بالمخاطر في الجلسات الأخيرة.

وفي حين أن الرياح المعاكسة التجارية والمالية لا تؤثر بشكل مباشر على العملات المشفرة، إلا أن القطاع معرض للتحولات الناتجة في المعنويات، نظراً لطبيعته المضاربية.

انخفاض إنتاج شركة تعدين البيتكوين

قالت شركة MARA Holdings (NASDAQ:MARA)، المعروفة سابقاً باسم Marathon Digital، المدرجة في البورصة الأمريكية لتعدين البيتكوين، يوم الثلاثاء إن معدل تعدينها للعملة المشفرة انخفض بشكل حاد في يونيو مقارنة بالشهر السابق، بسبب اضطرابات ناجمة عن الطقس غير المواتي والتقلبات الطبيعية في حظ الكتل.

قامت MARA بتعدين 211 بيتكوين في يونيو، بانخفاض 25% من 282 بيتكوين تم تعدينها في مايو. كما انخفض معدل التجزئة للشركة إلى 57.4 من 58.3.

ومع ذلك، ارتفع مخزون الشركة من البيتكوين إلى 49,940 عملة في يونيو، مما يجعلها ثاني أكبر حائز مؤسسي للبيتكوين، بعد Strategy.

العملات البديلة تنخفض

واصلت أسعار العملات المشفرة الأوسع انخفاضها بعد تسجيل خسائر حادة في يونيو، حيث ظل الجزء الأكبر من تدفقات السوق مخصصاً للبيتكوين.

انخفضت الإيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 0.8% إلى 2,441.80 دولار، بينما انخفضت XRP بنسبة 1.2% إلى 2.1895 دولار.

انخفضت سولانا بنسبة 1.6%، بينما خسرت كاردانو 1.5%.