تغلق أسواق الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم الخميس، بمناسبة عطلة عيد الشكر، على أن تستأنف التداولات، غداً الجمعة، في جلسة مختصرة، وفق جدول العطلات المعتمد في الأسواق الأمريكية.

وتشمل العطلة بورصة نيويورك وناسداك، فيما تتوقف التداولات على الأسهم خلال اليوم، على أن تعود الأسواق إلى العمل، غداً، ضمن جلسة تنتهي في وقت مبكر عن المعتاد.

ويأتي الإغلاق بالتزامن مع عطلة عيد الشكر، التي تُعد من العطلات السنوية الرئيسية في الولايات المتحدة، وتشمل أيضاً سوق السندات الأمريكية، وفق التوصيات المعتمدة للعطلة.



ومن المقرر أن تستأنف بورصة نيويورك وناسداك التداول، غداً الجمعة 27 نوفمبر، في جلسة مختصرة تنتهي عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت نيويورك، أي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تعود ساعات التداول المعتادة يوم الاثنين 30 نوفمبر.



وتعني العطلة توقف التداول على الأسهم والصناديق المتداولة في البورصات الأمريكية خلال اليوم، فيما تظل أسواق العملات المشفرة مفتوحة على مدار الساعة.