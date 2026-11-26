

هز انفجار ضخم مستودعاً للنفط في العاصمة التايلاندية بانكوك، الخميس، مطلقاً ألسنة لهب ارتفعت فوق الموقع، وسحابة كثيفة من الدخان الأسود، غطت جزءاً من الأفق، فيما دعت السلطات السكان والعاملين في المنطقة إلى الإخلاء الفوري، تحسباً لأي مخاطر إضافية.

وأعلن مكتب مقاطعة بانغنا، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، وقوع انفجار في مستودع بانغتشاك للنفط، وحث الموجودين في محيط المنشأة على مغادرة المنطقة، حفاظاً على سلامتهم.

ويعود المستودع إلى مجموعة «بانغتشاك»، وهي إحدى شركات الطاقة التايلاندية، ويقع في شرقي بانكوك. وأظهرت المشاهد الواردة من الموقع تصاعد النيران إلى ارتفاعات كبيرة، أعقبها دخان أسود كثيف، امتد فوق سماء العاصمة، في وقت هرعت فيه سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.

ولم ترد، في الساعات الأولى التي أعقبت الحادث، تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات، كما لم تتضح بعد طبيعة الانفجار أو أسبابه، وحجم الأضرار التي لحقت بالمنشأة.

ويأتي الحادث في منشأة لتخزين النفط ضمن قطاع الطاقة التايلاندي، ما يضع مسألة احتواء الحريق وتقييم الأضرار في صدارة الأولويات، في انتظار معلومات رسمية إضافية بشأن ملابسات الانفجار وسلامة الموقع.