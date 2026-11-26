أعلنت «علي بابا كلاود»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في توفير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتابعة لمجموعة علي بابا، عن تصنيفها ضمن فئة الشركات الرائدة في تقرير «جارتنر ماجيك كوادرانت» لإدارة الحاويات لعام 2026، وذلك للعام الرابع على التوالي.

ويعكس هذا التصنيف، الذي تحافظ عليه «علي بابا كلاود» للعام الرابع على التوالي، من وجهة نظر الشركة، شمولية محفظة خدماتها في مجال الحاويات، وما تتمتع به من قدرات متقدمة في إدارة هذه الخدمات، وتشغيلها بكفاءة وموثوقية.

ووفقاً لشركة «جارتنر» فإن «الشركات الرائدة تتميز بتقديم خدمات ملائمة للاستخدام الاستراتيجي، إلى جانب امتلاكها خارطة طريق طموحة للتطوير المستقبلي».

وفي هذا السياق قال الدكتور فيفي لي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «علي بابا كلاود إنتليجنس»: «نعتبر تصنيفنا ضمن الشركات الرائدة للعام الرابع على التوالي تأكيداً على التزامنا الراسخ بمواصلة الابتكار في التقنيات السحابية الأصلية، ومع دخول عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبحت الحاويات ركيزة أساسية لتشغيل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاقها بكفاءة، وسنواصل تطوير تقنياتنا، والارتقاء بقدراتنا، بما يضمن لعملائنا المرونة والأمان والكفاءة اللازمة لتحديث تطبيقاتهم القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق تشغيلها».

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