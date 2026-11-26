



ثروات على الورق.. كيف تقفز الأسعار 200 %؟

البناء فوق الرمال المتحركة.. كواليس الصعود المفاجئ للعملات المشفرة

خدعة القيمة السوقية.. لماذا تتضخم أسعار العملات الرقمية وتنهار في لحظة؟

في غرفة مفرغة من الهواء، لا يحتاج البالون إلى نفخة قوية ليتمدد؛ فغياب الضغط الخارجي وحده كفيل بجعله ينتفخ إلى أقصى حدوده بمجرد وجود كمية ضئيلة من الغاز بداخله.

لكن هذا التمدد السريع يخفي هشاشة قاتلة؛ فبمجرد عودة الهواء إلى الغرفة، أو وخزة إبرة صغيرة، ينكمش البالون أو ينفجر في أجزاء من الثانية، لأن حجمه الضخم لم يكن نتاج امتلائه الحقيقي، بل نتاج الفراغ المحيط به.

هذا المشهد الفيزيائي يلخص بدقة ما جرى في سوق العملات المشفرة مؤخراً، عندما تبدلت أسعار بعض الأصول الرقمية بصورة دراماتيكية وقفزت بأكثر من 200 % في غضون أيام قليلة.

فهل تدفقت مليارات الدولارات فجأة إلى السوق وقرر المستثمرون العودة بقوة؟ أم أن ثمة آلية أكثر تعقيداً تتعلق بهندسة المعروض وشُح السيولة هي ما قادت هذه القفزات السريعة؟

صعود سنوات في أيام

لم تكن الظروف الكلية التي تحيط بالأسواق المالية توحي بوجود طفرة سيولة جديدة؛ إذ لا تزال تكلفة الاقتراض مرتفعة، وتخضع التدفقات المؤسسية لحسابات دقيقة وتحوُّط صارم من المخاطر.

قبل موجة الصعود الأخيرة كانت أحجام التداول الفورية في المنصات الكبرى تتحرك في نطاقات هادئة، دون أي محفزات اقتصادية أو تشريعية كبرى تبرر تدفق سيولة استثنائية.

زاد المشهد غرابة أن القفزات السعرية تركزت في عُملات رقمية متوسطة وصغيرة، حيث تضاعفت القيمة السوقية لبعضها ثلاث مرات في أقل من أسبوع، متفوقة على مكاسب المؤشرات التقليدية في سنوات.

وعند النظر إلى شاشات الأسعار، يبدو الأمر وكأن ثروات مليارية قد خُلقت من العدم، ما يغري صغار المتداولين بالاندفاع للشراء خوفاً من فوات الفرصة.

لكن التدقيق في البيانات السلسلة يكشف مفارقة لافتة؛ فحجم الأموال الفعلية التي دخلت لشراء تلك العملات لا يمثل سوى جزء ضئيل للغاية من الزيادة المسجلة في قيمتها السوقية.

حمى المضاربات

في الواقع، ليست العلاقة بين التفاؤل النفسي وارتفاع الأصول الرقمية وليدة المصادفة؛ فقد شهد السوق موجات صعود تاريخية ارتبطت بعودة «شهية المخاطرة» وتدفق أموال الأفراد.

في دورة الصعود عام 2021، تبين أن القفزات السعرية كانت مدعومة بحزم تحفيز مالي ضخمة ضخت مليارات الدولارات في أيدي المستثمرين، فارتفعت الأسعار مدفوعة بطلب حقيقي وسيولة عميقة.

وفقاً لتحليلات أسواق الأصول الرقمية، يتطلب الصعود الصحي «عمقاً في سجل الأوامر» يسمح باستيعاب صفقات الشراء والبيع الضخمة دون إحداث فجوات سعرية عنيفة.

من التفسيرات الشائعة للقفزات الحالية الحديث عن عودة المستثمرين الأفراد، وتفاؤلهم بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع شبكات البلوك تشين.

لكن بيانات منصات التداول تُظهر أن مشاركة الأفراد لا تزال أقل بكثير من مستويات الذروة التاريخية، وأن السيولة تتركز في عدد محدود جداً من المحافظ الكبرى.

على أي حال، ثمة فارق جوهري بين صعود تقوده قناعة شرائية واسعة وبين ارتفاع ينتج عن غياب البائعين؛ إذ لا يكفي التفاؤل وحده لتفسير قفزات عمودية تخلو من أي تصحيحات سعرية منطقية.

انتفاخ بلا سيولة

تاريخياً، ترتبط القفزات السعرية الكبرى بارتفاع موازٍ في أحجام التداول الحقيقية وتدفقات رؤوس الأموال الداخلة إلى المنصات، لكن الموجة الأخيرة تمردت على هذا النمط.

فقد أظهرت البيانات ارتفاعاً في القيمة السوقية الإجمالية لبعض العملات بمليارات الدولارات، في وقت لم تتجاوز فيه السيولة الفعلية المتداولة بضعة ملايين.

غير أن كثافة الصفقات المنفذة على الشاشات لا تعني بالضرورة وفرة السيولة؛ فقد تتزايد العمليات بالتزامن مع تراجع كميات العملات المعروضة للبيع عند مستويات سعرية متقاربة، ما يجعل السعر أشد حساسية لأي أمر شراء جديد.

وتكمن الآلية الخفية هنا في «احتجاز الحيتان للمعروض»؛ حيث تسيطر محافظ كبار المُلاك على النسبة الأكبر من العملة وتقوم بسحبها من المنصات، فتختفي المقاومة البيعية تماماً.

ومع دخول العقود الآجلة ذات الرافعة المالية العالية على الخط، تؤدي القفزات السعرية المصطنعة إلى تصفية مراكز البيع على المكشوف، ما يجبر المضاربين على الشراء القسري، فيزداد البالون انتفاخاً في فراغ شبه تام.

ثروة حقيقية أم سراب؟

ثمة قاعدة راسخة في الأسواق المالية مفادها أن القيمة السوقية رقم نظري، بينما السيولة هي الاختبار الحقيقي؛ فامتلاك عملة ارتفع سعرها 200 % على الشاشة لا يعني إمكانية تحويلها إلى نقد بالثمن نفسه.

في حالات سابقة شهدتها أسواق العملات المشفرة، أدت محاولة أحد كبار الحائزين بيع جزء يسير من محفظته إلى انهيار السعر بنسبة تجاوزت 60 % في ساعات معدودة، لعدم وجود مشترين حقيقيين عند القمة.

وتشير بيانات التداول إلى أن التوزيع السعري الحالي يفتقر إلى التنوع؛ إذ تتركز المكاسب في أصول محدودة ذات معروض مقيد، بينما تعاني بقية السوق من ركود نسبي.

ويعكس ذلك أن الصعود لا يمثل تعافياً شاملاً أو تدفقاً مستداماً لرؤوس الأموال، بقدر ما يعكس هشاشة هيكلية تجعل الأسعار رهينة لتحركات قلة من كبار اللاعبين.

مع ذلك، لم ينحسر حماس المضاربين تماماً؛ إذ لا تزال معدلات التمويل في أسواق المشتقات مرتفعة، ما يعكس رهاناً محفوفاً بالمخاطر على استمرار الصعود.

وقد يتعذر الحكم على متانة هذه المكاسب حتى يبدأ اختبار جني الأرباح الحقيقي، وتعود العملات المحتجزة إلى منصات التداول بحثاً عن مشترين.

في النهاية، قد يكون لدى بعض المتداولين بالفعل ما يدعوهم إلى الاحتفال بأرباحهم الورقية، بعدما ضاعفت الساعات الماضية قيمة محافظهم على الشاشات.

لكن في سوق تتمدد أسعارها في غرف مفرغة من السيولة، لا تكمن الطمأنينة في قدرة البالون على الانتفاخ عندما يختفي البائعون، وإنما في قدرته على الصمود حين يقرر الجميع الخروج من الباب نفسه في وقت واحد.