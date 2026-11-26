منعت شركة إنفيديا الأميركية العملاقة للتكنولوجيا شحن خوادم حاسوبية مزوّدة برقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها إلى أربع دول في جنوب شرق آسيا، وفق ما أوردت صحيفة فايننشال تايمز الخميس.

ويأتي التقرير بعدما شدّدت واشنطن القيود على تصدير هذه المكونات الحساسة في أعقاب فضيحة تجسس طالت إنفيديا وأدت إلى إطاحة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، قبل إعادته إلى منصبه الأحد.

وتفرض الولايات المتحدة منذ عام 2022 قيودا على تصدير رقائق إنفيديا المتطورة والرائدة في القطاع إلى الصين، منافستها في مجال التكنولوجيا، متذرعة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وتُستخدم هذه الرقائق في تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

وتحركت واشنطن الأسبوع الماضي لسد ثغرة في هذه القيود بهدف مكافحة تهريب الرقائق، وكذلك الحد من نشاط سوق رمادية واسعة تستأجر فيها شركات صينية قدرات حوسبة من مراكز بيانات في دول ثالثة، غالبا في جنوب شرق آسيا.

وأفادت فايننشال تايمز بأن إنفيديا أصدرت تعليمات لشركائها في التصنيع بوقف شحن الخوادم الحاسوبية إلى مشترين في ماليزيا وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن ثلاثة أشخاص مطّلعين على الأمر أنه لم يتضح ما إذا كان وقف الشحنات موقتا.

وذكرت أن من بين الشركاء المتأثرين بالقرار شركتي ديل وسوبرمايكرو الأميركيتين العملاقتين اللتين تدمجان رقائق إنفيديا للذكاء الاصطناعي في خوادم مخصصة لمراكز البيانات.

وأضافت أن من بين المشترين المتأثرين شركة أولاني للحوسبة السحابية ومقرها سنغافورة، والتي كانت تعتزم إتاحة استخدام معدات إنفيديا لشركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك بموجب اتفاقات تأجير.

وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات الحوسبة السحابية للصحيفة إن القواعد الأميركية الجديدة تسببت بـ"فوضى عارمة" في المنطقة خلال مهلة التسعين يوما المحددة لتقديم طلبات الحصول على الترخيص الذي بات مطلوبا.

وتواصلت وكالة "فرانس برس" مع شركات إنفيديا وديل وسوبرمايكرو وأولاني وبايت دانس للحصول على تعليق.

واندلعت الفضيحة التي طالت إنفيديا عقب تقارير عن علاقة بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة ميغاسبيد ومقرها سنغافورة، تخضع لتحقيقات على خلفية شبهات بنقل رقائق إنفيديا إلى الصين في التفاف على القواعد الأميركية.

ويشتبه بعض المسؤولين الأميركيين أيضا في أن أليس هوانغ التي لا تربطها صلة قرابة بجنسن هوانغ، تتجسس لصالح بكين، بحسب تقارير.

وأدت استثمارات ضخمة لشركات التكنولوجيا الأميركية والصينية العملاقة إلى طفرة في بناء مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا، خصوصا في الدول المحيطة بسنغافورة التي تتمتع ببنية تحتية متطورة للاتصالات.

ومن المتوقع أن تتضاعف القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات في جنوب شرق آسيا ثلاث مرات بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2025، مدفوعة بزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي عشرة أضعاف، بحسب شركة "كي بي إم جي".