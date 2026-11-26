نفى داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، أن يكون دعا إلى تخلي البشر عن إرادتهم الحرة لصالح أنظمة الذكاء الاصطناعي، واصفاً نسبة هذه الفكرة إليه بأنها «عبثية»، في رد على جدل، أثارته تصريحات سابقة له، ومواقف مسؤولين في شركات التكنولوجيا المنافسة.

وكتب أمودي، الأربعاء، في منشور مطول على منصة «إكس»، بعد أسبوع على الإدراج القياسي لشركته في البورصة، أنه لا يعتقد أن على البشر التخلي عن إرادتهم الحرة لصالح الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنه «من العبث الإيحاء» بأنه يتبنى هذا التصور. وشدد على أن البشر لا ينبغي أن يضحوا بالشرعية أو بحقهم في تقرير مصيرهم مقابل تحقيق الكفاءة أو تعزيز الأمن.

ويأتي موقف أمودي وسط تصاعد المخاوف في قطاع التكنولوجيا الأمريكي من اتساع استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي، واحتمال خروجها عن السيطرة البشرية، خصوصاً مع تطور الوكلاء القادرين على تنفيذ مهام معقدة، واتخاذ خطوات متتابعة من دون تدخل مباشر من المستخدمين.

وجاء منشور الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك» رداً على مقال نشره موقع «أكسيوس» بشأن الجدل حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، لكنه لم يتناول بشكل مباشر تصريحات سابقة له، أثارت تساؤلات بشأن حدود الدور، الذي يمكن أن تؤديه هذه الأنظمة في اتخاذ القرارات.

وكان أمودي قد قال في فبراير، خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إنه في الحالات التي تكون فيها حياة الأشخاص أو سلامتهم على المحك قد يكون من المناسب إسناد القرارات إلى الذكاء الاصطناعي، كما توقع في أواخر عام 2024 أن تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي في موقع القيادة، بحيث تصدر الأوامر للبشر أو لأنظمة أخرى.

وفي منشوره، الأربعاء، أقر أمودي بضرورة وضع حدود لعملية «التحسين الذاتي التكراري»، التي تسمح لنماذج الذكاء الاصطناعي بتطوير نسخ أكثر تقدماً من نفسها، مشيراً إلى أن الشركة لا ترى أن من الآمن ترك نموذج «كلود» يطور بصورة مستقلة أجيالاً متعاقبة من النماذج الأكثر تطوراً، من دون تحديد طبيعة القيود، التي ينبغي فرضها.

وتكشف تصريحات أمودي عن معضلة تواجه شركات الذكاء الاصطناعي، بين تسريع تطوير الأنظمة، وتعزيز قدراتها، وبين ضمان بقاء الإنسان صاحب القرار النهائي.

وفي ملف طرح أسهمها للاكتتاب العام أشارت «أنثروبيك» إلى أن كل جيل جديد من نماذج «كلود» يسرّع تطوير الجيل التالي، وأن النموذج كتب خلال سبتمبر أكثر من 90 % من الإضافات إلى الشيفرة البرمجية للشركة، وهو مؤشر على تنامي دور الذكاء الاصطناعي نفسه في تطوير التكنولوجيا، التي يقوم عليها.