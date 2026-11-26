تعهد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، بمنح كل طفل في الولايات المتحدة سهمين في شركة "سبيس إكس" المتخصصة في أنشطة الفضاء والذكاء الاصطناعي، بقيمة إجمالية تتجاوز 18 مليار دولار.

وأوضح ماسك، في منشور مقتضب على منصة "إكس"، أن كل طفل سيحصل على سهم من الشركة وآخر منه شخصياً، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت "سبيس إكس" قد أعلنت في وقت سابق أمس مساهمتها بسهم واحد من أسهمها العادية من الفئة (أ)، المصدرة حديثاً، لكل حساب نشط ضمن برنامج "حسابات ترامب"، على أن يقدم ماسك شخصياً العدد نفسه من الأسهم. ويهدف برنامج "حسابات ترامب" إلى منح الأطفال الأمريكيين المولودين بين عامي 2025 و2028 حصة في سوق الأسهم، بما يساعدهم على بناء ثرواتهم منذ سن مبكرة.

ولم توضح الشركة، ما إذا كانت الأسهم التي سيتبرع بها ماسك ستندرج ضمن البرنامج، أو ما إذا كانت ستخضع لفترات حظر على البيع.

ويبلغ عدد الأطفال دون سن 18 عاماً في الولايات المتحدة نحو 72 مليوناً.