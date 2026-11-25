تراجعت الأسهم الأمريكية بقوة في مستهل تعاملات الأربعاء، مع تجدد الضغوط البيعية على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط تفاعل المستثمرين مع بيانات التضخم الأمريكية وإعلان البيت الأبيض رسوماً جمركية جديدة على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسين، ما عزز المخاوف بشأن مسار الاقتصاد وأسعار الفائدة والتجارة العالمية.

وهبط مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 3.63% عند الافتتاح، فيما تراجع «داو جونز الصناعي» بنسبة 1.62%، وانخفض مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 2.52%، في انعكاس لاتساع موجة البيع، التي تركزت بصورة رئيسة في أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقادت «إنفيديا» موجة الخسائر في القطاع، مع انخفاض سهمها بنحو 6%، كما تراجع سهم «أنثروبيك» بنسبة 4%، و«أوراكل» بنحو 6%، و«ألفابت» بنسبة 4%، فيما انخفض صندوق «ستيت ستريت» المتداول لقطاع التكنولوجيا (XLK) بأكثر من 3%.

وامتدت الضغوط إلى أسهم شركات التكنولوجيا والأجهزة، إذ تراجع سهم «ديل تكنولوجيز» بأكثر من 6%، رغم إعلان الشركة نتائج قوية للربع الثالث وتقديم توقعات إيجابية للربع الرابع. وفي قطاع أشباه الموصلات، هوى سهم «أمباريلا» بأكثر من 30%، بعدما جاءت توقعاتها للربع الحالي دون تقديرات السوق، إلى جانب إخفاق نتائجها الفصلية على مستوى الأرباح والإيرادات في بلوغ توقعات المحللين.

التضخم يضغط على توقعات الفائدة

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تابع المستثمرون قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، والتي أظهرت استمرار الضغوط السعرية دون مؤشرات واضحة إلى انحسارها.

وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.3% على أساس شهري، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 3.8%، مقارنة بـ3.7% في سبتمبر، وجاءت القراءتان متوافقتين مع التوقعات. أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فسجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.3%، متجاوزاً توقعات استطلاع «داو جونز» بفارق طفيف.

وعززت البيانات مخاوف المستثمرين من استمرار تشدد السياسة النقدية، واحتمال لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يضغط على تقييمات شركات النمو والتكنولوجيا، ويحد من جاذبية الأصول عالية المخاطر.

الرسوم الجمركية تزيد الضبابية

وزادت حزمة الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها البيت الأبيض الضغوط على الأسواق، بعدما استهدفت أكثر من عشرة شركاء تجاريين رئيسين، من بينهم الصين والاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف من اتساع التوترات التجارية وانعكاساتها المحتملة على سلاسل الإمداد وتكاليف الشركات والنمو العالمي.

وتأتي خسائر الأربعاء امتداداً لجلسة سلبية شهدتها وول ستريت الثلاثاء، مع تخلي أسهم التكنولوجيا عن جانب من مكاسبها السابقة، وهبوط سهم «إنفيديا» وتراجع سهم «أنثروبيك» دون سعر طرحه للاكتتاب العام.

وتعكس التقلبات المتلاحقة حالة من الحذر حيال مستقبل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بعدما بات المستثمرون أكثر انشغالاً بتقييم العائد المتوقع من الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، بالتزامن مع تدهور التوقعات الاقتصادية الكلية وتزايد الضبابية بشأن السياسات التجارية والنقدية.

وقال جيم ريد، المحلل لدى «دويتشه بنك»، في مذكرة صدرت الأربعاء، إن الأسواق عادت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى أجواء العزوف عن المخاطرة، مشيراً إلى أن الأوضاع تشهد تقلبات حادة.

وأضاف أن أحد الجوانب الإيجابية يتمثل في عودة نمط تناوب الاستثمارات بين القطاعات، بدلاً من موجة البيع العشوائية التي شهدتها الأسواق قرب نهاية الأسبوع الماضي، لافتاً إلى تسجيل قطاعات دفاعية، مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية، مكاسب، في إشارة إلى إعادة المستثمرين توزيع محافظهم باتجاه الأصول الأقل تأثراً بتقلبات النمو والتكنولوجيا.