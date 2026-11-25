تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسبة إضافية تبلغ 20%، وزيادة الرسوم على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتسعة شركاء تجاريين رئيسيين آخرين.

وتهدف الرسوم الجمركية الجديدة إلى الحد من فائض الإنتاج الصناعي في تلك الاقتصادات، الذي تدعمه الإعانات وغيرها من الحواجز التجارية، والتي تقول الإدارة الجمهورية إنها تضع الشركات الصناعية الأمريكية في وضع تنافسي غير موات.

وتهدف هذه الرسوم أيضا إلى تعويض إيرادات الرسوم الجمركية التي فقدتها الحكومة الأمريكية، بعدما قضت المحكمة العليا في فبراير / شباط بأن ترامب لا يحق له إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتجاوز الكونجرس وفرض رسوم جمركية شاملة.