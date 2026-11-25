انهار سهم شركة «نورس أتلانتيك» النرويجية للطيران منخفض التكلفة الأربعاء، إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، بعدما حذرت من وصول وضعها المالي إلى مرحلة حرجة، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود وتفاقم احتياجات السيولة خلال موسم الشتاء.

وهبط السهم في تعاملات بورصة أوسلو بنسبة 81.4% ليصل إلى 0.043 كرونة نرويجية (ما يعادل 0.0044 دولار أمريكي)، خلال التداولات، مع تأكيد الشركة أن استمرار عملياتها يعتمد على تأمين تمويل لتغطية احتياجاتها قصيرة الأجل.

وقالت الشركة إنها تجري محادثات مع أطراف مختارة للحصول على تمويل قصير الأجل، إلى جانب بحث خيارات استراتيجية تشمل الاستحواذ عليها أو إبرام عقود لتأجير الطائرات وأطقم التشغيل لفترات محددة.

وأجبرت تكاليف الوقود المرتفعة الشركة على خفض طاقتها التشغيلية خلال أكتوبر، بعدما أشارت إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود لفترة طويلة.