

أدانت محكمة أمريكية، أمس، شركة «هواوي تكنولوجيز» (Huawei Technologies Co)، أكبر شركة تكنولوجيا في الصين، بتهم جنائية أمريكية متعددة، من بينها غسل الأموال، والتآمر لسرقة أسرار تجارية، والاحتيال على بنوك بشأن أعمالها في إيران وكوريا الشمالية.

وتداولت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين بنيويورك لنحو أربعة أيام قبل التوصل إلى حكم يوم الثلاثاء، في ملاحقة قضائية أمريكية نادرة لشركة أجنبية. وأدانت الهيئة الشركة في 10 تهم من أصل 12 تهمة، عقب محاكمة استمرت 11 أسبوعاً. وبُرئت «هواوي» من تهمتين بالتآمر تتعلقان بممارسة أنشطة إجرامية منظمة وعرقلة العدالة.

ويأتي الحكم ضد إحدى أكبر وأشهر شركات التكنولوجيا الصينية في توقيت حساس للعلاقات الأمريكية الصينية. ويهدد بزيادة التوتر في العلاقات المتوترة بالفعل على خلفية الكشف عن إقامة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (Nvidia Corp)، جنسن هوانغ، الذي أُعيد الآن إلى منصبه، علاقة مع امرأة يُشتبه في صلاتها بالاستخبارات الصينية.

وقال المدعي العام الأمريكي في بروكلين جوزيف نوسيلا: «قليل من الجرائم يضاهي في خطورته نمط ممارسات هواوي الممتد لعقود، والمتمثل في تعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر، وانتهاك حرمة التجارة الأمريكية، وعرقلة إنفاذ القوانين الأمريكية».

وأضاف: «يمثل حكم اليوم خطوة نحو محاسبة هواوي على أنشطتها الإجرامية، التي تشمل التعاون لسنوات مع كيانات خاضعة للعقوبات في إيران، والكذب المتكرر على البنوك، والسرقات الصارخة من شركات التكنولوجيا الأمريكية».

ركز برايان هيبرليغ، كبير محامي «هواوي»، على تبرئة الشركة من تهمتين، من بينهما تهمة ممارسة أنشطة إجرامية منظمة بموجب ما يُعرف بقانون «ريكو»، التي وصفها بأنها التهمة الرئيسية للحكومة.



وقالت الشركة في بيان منفصل إن التهم المتبقية لا أساس لها وإنها ستراجع خياراتها القانونية.

وقال هيبرليغ: «من الصعب ألا تنتابنا مشاعر متباينة للغاية إزاء الحكم الذي سمعناه للتو». وأضاف أن التهمة بموجب قانون «ريكو» «زعمت أن الشركة فاسدة من القمة إلى القاعدة، وأن لديها ثقافة مؤسسية وسياسة تقومان على الغش والسرقة والكذب، ووجدت هيئة المحلفين أن الشركة غير مذنبة في تلك التهمة».

ويأتي القرار بعد سنوات من توجيه وزارة العدل اتهامات للمرة الأولى إلى أكبر شركة مصنعة لمعدات الاتصالات في العالم. وخلال معظم تلك الفترة، ظلت الشركة مستبعدة إلى حد كبير من السوق الأمريكية بموجب إجراءات تجارية فرضتها إدارتا دونالد ترامب وجو بايدن باسم الأمن القومي.

وبرزت عملاقة الاتصالات بوصفها الشركة الوطنية الرائدة فعلياً في صناعة الرقائق في الصين، وهي واحدة من عدد قليل من الشركات التي تؤدي دوراً محورياً في تحقيق هدف بكين المتمثل في الهيمنة على الذكاء الاصطناعي واستبدال البرمجيات والدوائر الإلكترونية الأمريكية ببدائل محلية.

كُشف عن القضية علناً في أوائل عام 2019، في إطار ما سُمّي «مبادرة الصين» التي أطلقتها إدارة ترامب الأولى، وهي برنامج تابع لوزارة العدل لمكافحة التجسس الصيني والنفوذ الصيني في الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، نجح المدعون العامون في الحصول على أحكام إدانة عدة بحق مواطنين صينيين، لكنهم واجهوا صعوبات في المحاكمات ضد الشركات الصينية الكبرى على الأراضي الأمريكية.

واستمعت هيئة المحلفين، المؤلفة من 9 نساء و3 رجال، إلى شهادات أكثر من 60 شاهداً خلال المحاكمة التي استمرت 11 أسبوعاً. وأُدينت «هواوي» بتدبير مخطط لسرقة أسرار تجارية من شركات التكنولوجيا المنافسة على مدى 20 عاماً، بما في ذلك الشيفرة المصدرية من شركة «سيسكو سيستمز» (Cisco Systems Inc)، ومعدات أشباه الموصلات من شركة «سي إن إي إكس لابس» (CNEX Labs)، ومعدات اختبار الهواتف باستخدام الروبوتات من شركة «تي موبايل» (T-Mobile)، فضلاً عن معلومات مملوكة لشركة «فوجيتسو نتورك كوميونيكيشنز» (Fujitsu Network Communications).

وقال جايمس بارناكل، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك: «يوضح حكم اليوم أن الاحتيال والتحايل على العقوبات وسرقة الملكية الفكرية ليست استراتيجيات للأعمال، بل جرائم خطيرة». وأضاف: «بُني نجاح هواوي على الخداع والسرقة، ولن يتردد مكتب التحقيقات الفيدرالي أبداً في ملاحقة أولئك الذين يحققون أرباحاً من خلال انتهاك القانون».

لكن الهيئة رفضت، في حكمها يوم الثلاثاء، فرضية الحكومة بأن «هواوي» انخرطت في مخطط لممارسة أنشطة إجرامية منظمة لأكثر من عقدين من أجل «تنمية علامتها التجارية العالمية» لتصبح واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم.

كما رفضت الهيئة تهمة أمريكية مفادها أن «هواوي» عرقلت تحقيقاً تجريه هيئة محلفين كبرى اتحادية. وغادر أعضاء هيئة المحلفين مبنى المحكمة وامتنعوا عن التحدث إلى الصحافة.

يذكر أنه تم اتهام ضابطي استخبارات صينيين في عام 2022 بمحاولة رشوة مسؤول أمريكي في إنفاذ القانون بمبلغ 61 ألف دولار بعملة «بتكوين»، بهدف سرقة أدلة والحصول على معلومات داخلية بشأن القضية.

تواجه «هواوي» الآن غرامات ومصادرة أصول وتعويض المتضررين، لكن الولايات المتحدة لم تحدد نطاق العقوبات المالية التي ستطالب بفرضها عند النطق بالعقوبة، المقرر في سبتمبر 2027.

ومنذ البداية، فاقمت قضية «هواوي» التوترات بين واشنطن وبكين، بينما كان أكبر اقتصادين في العالم غارقين في حرب تجارية. وبعد أشهر، صنّف مسؤولون في إدارة دونالد ترامب الشركة على أنها تهديد للأمن القومي، زاعمين أنها باعت معدات اتصالات يمكن للحزب الشيوعي الصيني استخدامها للتجسس.

وأشعلت لائحة الاتهام الجنائية الأولى أزمة دبلوماسية عندما أُلقي القبض على المديرة المالية لشركة «هواوي» منغ وانجو، التي أسس والدها الشركة، بناءً على طلب الولايات المتحدة بتهم احتيال مالي أثناء سفرها عبر كندا.

وبعد نحو ثلاث سنوات من وضع منغ قيد الإقامة الجبرية في فانكوفر، توصلت في عام 2021 إلى اتفاق لتأجيل الملاحقة القضائية سمح لها بالعودة إلى الصين، لكن بعد إقرارها بأن الشركة انتهكت العقوبات الأمريكية بممارسة أعمال بصورة غير قانونية في إيران.