أعلنت شركة «زووم» (Zoom)، المتخصصة في حلول الاتصالات والاجتماعات الرقمية، تحقيق إيرادات بقيمة 1.29 مليار دولار، خلال الربع الثالث من سنتها المالية 2027، المنتهي في 31 أكتوبر الماضي، بنمو 4.9 % على أساس سنوي، مدفوعة بتسارع أداء قطاع الأعمال المؤسسي، الذي سجل نمواً بنسبة 8.6 %، لتصل إيراداته إلى 805.4 ملايين دولار.

وأظهرت النتائج المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات وفق العملة الثابتة إلى 1.29 مليار دولار، فيما سجلت إيرادات قطاع الأعمال عبر الإنترنت 485.3 مليون دولار، بانخفاض طفيف نسبته 0.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار تحول محركات النمو نحو الحلول المؤسسية وخدمات الشركات.

وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 317.7 مليون دولار، مقارنة بـ310.4 ملايين دولار في الربع المماثل من السنة المالية السابقة، فيما وصلت الأرباح التشغيلية المعدلة إلى 537.2 مليون دولار، مقابل 507 ملايين دولار. وبلغ هامش الربح التشغيلي 24.6 %، وفق المعايير المحاسبية، و41.6 % على أساس معدل.

وسجل صافي الربح 312.4 مليون دولار، بما يعادل 1.05 دولار للسهم، مقارنة بـ612.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. في المقابل ارتفع صافي الربح المعدل إلى 472.4 مليون دولار، مقابل 462.8 مليون دولار، فيما بلغت ربحية السهم المعدلة 1.59 دولار، مقارنة بـ1.52 دولار.

وعلى صعيد مؤشرات الأعمال ارتفع عدد العملاء الذين تجاوزت مساهمتهم 100 ألف دولار من الإيرادات خلال الـ12 شهراً الماضية بنسبة 8.5 %، ليصل إلى 4732 عميلاً، فيما تحسن معدل التوسع الصافي لإيرادات عملاء القطاع المؤسسي إلى 100 %، مقارنة بـ98 % قبل عام، ما يعكس قدرة الشركة على تعزيز أعمالها مع قاعدة عملائها الحالية.

وقال إريك يوان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«زووم»، إن إيرادات القطاع المؤسسي سجلت أسرع وتيرة نمو لها خلال 13 ربعاً مالياً، مدعومة بالأداء القوي لحلول تجربة العملاء، التي حققت نمواً سنوياً مزدوج الرقم في إيراداتها السنوية المتكررة للربع السابع على التوالي.

وبلغت السيولة النقدية والأوراق المالية القابلة للتداول لدى الشركة 7.3 مليارات دولار بنهاية أكتوبر، فيما سجل التدفق النقدي الحر 558.1 مليون دولار خلال الربع الثالث.

وفي خطوة لتعزيز العوائد للمساهمين أعلنت الشركة إطلاق برنامج لتوزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.25 دولار للسهم، على أن يتم صرف الدفعة الأولى في 17 ديسمبر المقبل للمساهمين المسجلين حتى 3 ديسمبر 2026، إلى جانب مواصلة برنامج إعادة شراء الأسهم، الذي شهد إعادة شراء 3.9 ملايين سهم خلال الربع الثالث، ليرتفع الإجمالي إلى 48.1 مليون سهم.

وتوقعت «زووم» تحقيق إيرادات، تتراوح بين 1.293 و1.298 مليار دولار خلال الربع الرابع من السنة المالية 2027، فيما رفعت إطار توقعاتها للسنة المالية بأكملها إلى إيرادات بين 5.1 و5.105 مليارات دولار، وأرباح للأسهم المعدلة بين 6.24 و6.25 دولارات، مع تدفقات نقدية حرة متوقعة بين 1.78 و1.82 مليار دولار.