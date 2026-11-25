تواجه ملايين الأسر في بريطانيا موجة جديدة من ارتفاع تكاليف المعيشة، بعدما قررت هيئة تنظيم أسواق الطاقة زيادة الحد الأقصى لأسعار الكهرباء والغاز بنسبة 26 % اعتباراً من يناير المقبل، لترتفع الفاتورة السنوية المتوسطة إلى أكثر من 2000 جنيه استرليني للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.

وذكرت الهيئة أن نحو 22 مليون أسرة مشمولة بسقف الأسعار ستدفع في المتوسط 2166 جنيهاً استرلينياً سنوياً مقابل استهلاك الكهرباء والغاز، مقارنة بنحو 1723 جنيهاً وفق السقف الحالي، بحسب صحيفة «ذا جارديان». وتمثل الزيادة ارتفاعاً سنوياً قدره 443 جنيهاً، ما يضيف أعباء جديدة على ميزانيات الأسر في ظل استمرار الضغوط المعيشية.

وتُعد هذه الزيادة الثالثة على التوالي في سقف أسعار الطاقة، الذي يحدد الحد الأقصى لما يمكن لموردي الكهرباء والغاز تقاضيه مقابل وحدات الاستهلاك، وكانت الأسعار قد ارتفعت بنسبة 13 % في يوليو الماضي، ثم زادت 4 % في أكتوبر، قبل الزيادة المرتقبة في يناير.

وبذلك تصبح تكاليف فواتير الطاقة أعلى بنحو 600 جنيه استرليني سنوياً مقارنة بمستويات ما قبل أزمة الشرق الأوسط، في انعكاس لاستمرار الضغوط على سوق الطاقة البريطانية، ولن تشمل الزيادة الأخيرة نحو ثلث الأسر التي تعتمد على التعريفات الثابتة، والتي تحدد أسعار الطاقة لفترة تعاقدية مسبقة، ومع ذلك يُتوقع أن تعيد الزيادة، التي تُعد الأكبر منذ مطلع 2023، المطالبات بتوسيع الدعم الحكومي للأسر الأكثر تأثراً، إلى جانب تسريع الجهود الرامية إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتنويع مصادر الطاقة.