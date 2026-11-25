اعتذر جنسن هوانغ، بعد يوم واحد من عودته إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الثلاثاء، لجميع موظفي الشركة عن انتهاكه قواعد السلوك المهني، وذلك خلال اجتماع استمر ساعة، بدأ بأجواء اتسمت بالحزن قبل أن يتحول إلى دفاع حاد عن قراراته وطريقة إدارته للشركة.

وقال هوانغ خلال أول اجتماع عام له مع الموظفين منذ عودته: «ارتكبت أخطاء فادحة». وفي إشارة إلى زوجته، أضاف: «لم أكن مخلصاً لوري، وألحقت الأذى بأطفالي، وبالطبع ألحقت الأذى بكم جميعاً».

وأوضح هوانغ أنه يخضع لجلسات علاج نفسي يومياً لمدة 90 دقيقة، مضيفاً أن انتهاكه قواعد السلوك المهني للشركة «أمر غير مقبول»، مشيراً إلى أنه أسهم بنفسه في صياغة بعض هذه القواعد.

وقال إن تصرفاته دفعت مجلس إدارة الشركة إلى تقييم مستقبله فيها، وهو ما أدى إلى استقالته في وقت سابق من هذا الشهر.

وجاء الاجتماع ليكرس عودة هوانغ إلى قيادة إنفيديا، بعد أسبوعين مضطربين أدخلا شركة صناعة الرقائق العملاقة في حالة من الارتباك، وأديا إلى تراجع حاد في أسهم شركات التكنولوجيا، وهددا طفرة الذكاء الاصطناعي في القطاع.

وكان هوانغ قد استقال بعد الكشف عن انتهاكه قواعد السلوك المهني للشركة. إذ أقام علاقة مع إحدى عميلات الشركة، وهي المواطنة الصينية أليس هوانغ، التي خلص مسؤولون في الحكومة الأمريكية إلى أنها كانت تنقل معلومات إلى أجهزة الاستخبارات الصينية. كما أقام علاقة مع موظفة تتبع له مباشرة داخل الشركة.

وقبل مجلس إدارة إنفيديا استقالته بالإجماع.

ورغم ترحيب وول ستريت بعودته إلى منصبه، لا تزال هناك تساؤلات واسعة بشأن سلوكه، ومن المتوقع أن يدلي بشهادته أمام سلسلة من جلسات الاستماع في الكونغرس الأمريكي بواشنطن الأسبوع المقبل، والتي قد تشهد نقاشات حادة.

وخلال حديثه مع الموظفين، سعى هوانغ إلى نفي الروايات المتعلقة بما جرى خلف الكواليس لتسهيل عودته، قبل انتهاء المجلس من تحقيقه بشأن سلوكه.

وقال إنه لم يعد إلى منصبه لأنه «رجل تكنولوجيا» يعتقد أنه فوق القانون وفوق قواعد السلوك المهني، كما نفى أن تكون عودته نتيجة ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجلس إدارة إنفيديا.

وأضاف هوانغ، وفق بث مباشر راجعته صحيفة «نيويورك تايمز»: «هذا أيضاً غير صحيح على الإطلاق».

وأوضح أنه عاد لأن مجلس الإدارة «قيّم الوضع بالكامل» و«جمع الحقائق»، كما تلقى تأكيدات من إدارة ترامب بأن هوانغ لا يمثل تهديداً للأمن القومي.

وكان اجتماع الثلاثاء هو الثاني الذي تعقده إنفيديا خلال الأيام الستة الماضية. ففي الأربعاء الماضي، سعت كوليت كريس، التي تولت منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، إلى طمأنة الموظفين القلقين، مؤكدة أن «طموحات الشركة لن تتغير».

وشاركت كريس في الاجتماع الذي شارك فيه أكثر من 12 شخصية من قيادات الشركة، تحدث عدد منهم عن خطط المضي قدماً في غياب هوانغ.

واستهل هوانغ اجتماعه الثلاثاء بتوجيه الشكر إلى كريس وفريق قيادة الشركة، الذين جلسوا في الصف الأمامي، مشيداً بما وصفه بأنه «عمل استثنائي» أنجزوه.

كما أشاد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قد شجع مجلس الإدارة على إعادة هوانغ إلى منصبه، قائلاً إن ترامب «يحب شركتنا حقاً، حقاً»، و«يتباهى بإنفيديا».

وأضاف: «كل ما فعله يعكس محبته وإعجابه وتقديره للشركة العظيمة التي تمثلونها».

وقال هوانغ إنه سيعمل «على خدمة رئيسنا ومساعدته في إنجاح بلدنا»، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني أن إنفيديا أصبحت شركة سياسية.

وأضاف: «ليس حتى قليلاً. نحن أكثر الشركات ابتعاداً عن السياسة».

وأكد أن عودته جاءت بعدما خلص مجلس الإدارة إلى أنها تصب في «مصلحة الشركة والمساهمين».

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن قرار إعادته لا يعني السماح لبقية الموظفين بانتهاك قواعد السلوك المهني، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات لن تكون «مقبولة» أو «مسموحاً بها».

وقال: «في بعض الأحيان يكون التسامح مناسباً، وفي أحيان أخرى لا يكون كذلك».

وتطرق هوانغ أيضاً إلى تقرير سابق لصحيفة «نيويورك تايمز» تناول أسلوبه الإداري، الذي سبق أن وصفه بأنه «يعذب الموظفين حتى يصلوا إلى العظمة».

وذكر التقرير أنه اعتاد لسنوات توبيخ الموظفين باستخدام الإهانات والهجمات الشخصية والتعليقات العنيفة.

وقال هوانغ: «قد أتمادى أحياناً». وأضاف: «عندما أتمادى، فإن ذلك يؤذي الناس ويقلل من شأنهم ويسلبهم القدرة على التأثير، وهذا ليس صحيحاً».

وأوضح أن إدارة الموارد البشرية في إنفيديا ستجمع ملاحظات الموظفين بشأنه، وترفعها شهرياً إلى مجلس الإدارة، مشيراً إلى رغبته في التأكد من قدرته على «توجيه حماسي المكثف لخدمة الشركة وتحسين أدائها».

كما دافع عن الهيكل التنظيمي غير التقليدي للشركة، والذي يضم أكثر من 60 مسؤولاً يرفعون تقاريرهم إليه مباشرة، منتقداً الانتقادات الموجهة لهذا النموذج.

وقال إنه لا يؤمن بالتخطيط لتعاقب القيادات، لأن ذلك قد يوحي بأن بعض المسؤولين أكثر أهمية من غيرهم.

ووصف هوانغ الهيكل الإداري للشركة بأنه «مصدر فخره وسعادته»، معتبراً أنه يتيح لإنفيديا التحرك بسرعة والابتكار باستمرار ومواصلة العمل حتى في غيابه.

وقال: «هذه الشركة مصممة على التنفيذ، ثم التنفيذ، ثم التنفيذ، وتحقيق النتائج المالية».

وأضاف أن أيّاً من كبار المسؤولين التنفيذيين الـ60 في الشركة يمكنه تولي منصبه.

وتابع: «هذا هو تعريف المؤسسة الاستثنائية، وليس مثالاً على الهشاشة. وسأدافع عن ذلك طوال الوقت».