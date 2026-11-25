

ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، مدعومة بمكاسب في قطاعات السلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة، بينما يترقب المستثمرون مزيداً من التفاصيل بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة وبيانات عن التضخم في الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر ستوكس ⁠600 الأوروبي 0.5 % إلى 636.01 نقطة بحلول الساعة 0819 بتوقيت جرينتش.

وارتفع قطاع السلع الشخصية والمنزلية 1.9 %، مسجلاً أكبر مكاسب ‌بين القطاعات، إذ قفزت أسهم مجموعة سواتش وريتشمونت 6 % و3 % على الترتيب.

وتحسنت المعنويات ‌تجاه أسهم شركات السلع الفاخرة بعدما ‌أعلنت شركة ريمي كوانترو أهدافاً جديدة للمبيعات ‌والأرباح وتوليد التدفقات النقدية ‌حتى السنة المالية 2031-2032، كما رفعت توقعاتها لنمو هامش الربح ​التشغيلي خلال ‌السنة المالية ​الحالية.

وقفزت أسهم الشركة الفرنسية ⁠المصنعة للمشروبات الكحولية 10.2 %.

وأظهرت تقارير إعلامية أن المستثمرين يترقبون نتائج تحقيق أمريكي يهدف إلى مواجهة ​ما ⁠يقال ⁠إنه فائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية لدى شركاء تجاريين رئيسيين، وسط توقعات بإضافة رسوم جديدة إلى ⁠الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابق.

كما يترقب المستثمرون تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والذي قد يؤثر على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في المستقبل.

وهبط سهم بروسوس، التي تستثمر في قطاع ​التكنولوجيا، 3.4 %، بعدما أعلنت أرباحاً دون التوقعات، ما دفع مؤشر قطاع التكنولوجيا إلى التراجع 1.1 %، ليسجل أكبر خسارة بين القطاعات.