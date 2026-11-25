

تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الأربعاء، وبضغط موجة بيع طالت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أنهى المؤشر نيكاي تداولاته على انخفاض حاد بعدما ‌اقتفت الأسهم ​المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أثر نظيراتها الأمريكية، في حين أقبل المستثمرون على شراء الأسهم منخفضة المخاطر.

ونزل المؤشر نيكاي 2.78 % إلى 57011.62 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 ⁠% إلى 3746.2 نقطة.

وهبطت الأسهم في وول ستريت الثلاثاء بعدما تخلت أسهم التكنولوجيا عن بعض المكاسب التي حققتها في اليوم السابق والتي جاءت في ‌أعقاب العودة المفاجئة لجنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا.

وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير المحافظ لدى جي.سي.آي لإدارة الأصول: «كان ‌من الصعب الإقبال على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ‌بعد التراجعات التي شهدتها أسهم شركات التكنولوجيا ‌في وول ستريت الليلة الماضية».

وأضاف «لكن ‌المستثمرين اشتروا أسهماً أخرى لم تستفد من موجة الصعود التي شهدتها الجلسة ​السابقة».

وهوى سهما شركتي ‌أدفانتست وطوكيو ​إلكترون المرتبطتين بصناعة الرقائق الإلكترونية ⁠بأكثر من 12 % لكل منهما، ليشكلا أكبر ضغط هبوطي على المؤشر نيكاي.

كما نزل سهما كل من مجموعة ​سوفت ⁠بنك وشركة ⁠كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة بأكثر من 14 % لكل منهما.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركات الأدوية، إذ قفزت أسهم أوتسوكا ⁠هولدنجز وأستيلاس فارما وتشوجاي فارماسيوتيكالز بأكثر من 6 % لكل منها.

وارتفع سهم شركة الاستشارات شيفت 7.54 %، ليصبح الأكثر ارتفاعاً من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي.

وزاد سهم سوني جروب 4.42 %، ليقدم أكبر ‌دعم للمؤشر توبكس. وصعد سهم تويوتا موتور 2.87 %، بينما ارتفع ​سهم هوندا موتور 1.38 %.

ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 63 %، وانخفض 34 %، بينما استقر 1% دون ​تغيير.