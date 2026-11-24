تواجه أسواق المعادن الثمينة موجة من الضغوط البيعية الحادة خلال نوفمبر، مع تراجع أسعار الذهب والفضة بفعل تغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، وصعود الدولار وعوائد سندات الخزانة، بالتزامن مع اضطرابات في أسواق الأسهم والعملات المشفرة دفعت المستثمرين إلى إعادة ترتيب مراكزهم الاستثمارية والبحث عن السيولة، حتى على حساب التخارج من أصول تُصنف تقليدياً ضمن الملاذات الآمنة.



وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المخاوف بشأن الضغوط التضخمية واحتمالات إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يقلص جاذبية المعادن التي لا تدر عائداً دورياً، ويحد من قدرتها على الاستفادة من التوترات الجيوسياسية. وبينما تتزايد الضغوط قصيرة الأجل، لا تزال عوامل هيكلية، وفي مقدمتها مشتريات البنوك المركزية وتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، توفر دعماً للنظرة طويلة الأجل للذهب، فيما تواجه الفضة تحديات إضافية مرتبطة بالطلب الصناعي وحساسية قطاعات التكنولوجيا لتقلبات الأسواق.



وعلى صعيد الأسعار، أنهى الذهب تعاملات الأسبوع الماضي عند نحو 3518 دولاراً للأونصة، مسجلاً أدنى مستوى في 14 شهراً، وأحد أسوأ أداءاته الأسبوعية خلال ثمانية أشهر، مع خسائر بلغت نحو 9.5%، تحت ضغط توقعات تشديد السياسة النقدية وعمليات البيع في أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.



كما تراجعت الفضة إلى نحو 41 دولاراً للأونصة، منخفضة بأكثر من 16% خلال الأسبوع، لتبتعد بنحو 66% عن قمتها القياسية البالغة 121.64 دولاراً، المسجلة في يناير، في انعكاس لحدة التقلبات التي طالت سوق المعادن خلال الفترة الأخيرة.



ضغوط الفائدة والسيولة

وقال استراتيجي أسواق المال في «RG Global Market»، سعود الرحبي، لـ«البيان»، إن أسعار المعادن الثمينة تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة تضافر عوامل اقتصادية ومالية، وفي مقدمتها السياسات النقدية المتشددة التي تنتهجها أكبر البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لاحتواء التضخم الذي تفاقم بفعل ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.



وأوضح أن تشديد السياسة النقدية وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا واليابان، بالتزامن مع صعود عوائد سندات الخزانة، عزز المنافسة أمام الذهب من الأصول المالية المدرة للعوائد، ودفع بعض المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من المعدن الأصفر والتحول نحو الدولار والسندات بحثاً عن عوائد أفضل، وخصوصاً أن الذهب لا يوفر دخلاً دورياً لحائزيه.



وأضاف أن التراجعات الحادة في أسواق الأسهم الأمريكية، ولا سيما قطاع التكنولوجيا، شكلت عاملاً إضافياً للضغط على أسعار الذهب، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى تسييل حيازاتهم لتوفير النقد وإعادة توظيفه في الأسواق، سواء لتعزيز مراكزهم الاستثمارية أو لدعمها خلال التقلبات الحادة. وامتد هذا السلوك إلى أسواق العملات المشفرة، حيث لجأ بعض المستثمرين إلى التخارج من الذهب لتوفير السيولة اللازمة لمراكزهم المالية.



ولم تكن الفضة بمنأى عن هذه الضغوط، إذ تتأثر بالعوامل نفسها التي تضغط على الذهب، فضلاً عن ارتباط الطلب الصناعي عليها بقطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات ورقائق الذكاء الاصطناعي، ما يجعلها أكثر حساسية للتراجعات في أسهم التكنولوجيا وتغير توقعات المستثمرين بشأن نمو هذه القطاعات.



وأشار الرحبي إلى أن استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب يمثل أحد أبرز الفوارق بين المعدنين، إذ توفر هذه المشتريات دعماً نسبياً للأسعار وتحد من حدة التراجعات، في حين لا تحظى الفضة بمستوى مماثل من الطلب الرسمي، ما يجعلها أكثر عرضة لضغوط البيع خلال فترات اضطراب الأسواق.



الفائدة الأمريكية في صدارة المشهد

وتتركز أنظار المستثمرين حالياً على مسار السياسة النقدية الأمريكية، إذ تشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 93% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، مقارنة بتوقعات بلغت نحو 100% في الأسبوع السابق، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي».



كما تترقب الأسواق بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها الأربعاء، وهو المؤشر الذي يحظى بمتابعة وثيقة من الاحتياطي الفيدرالي في إطار تقييم مسار التضخم، مع استهداف معدل يبلغ 2%.



ويمثل ارتفاع توقعات رفع الفائدة عامل ضغط إضافياً على الذهب، إذ يعزز تكلفة الاقتراض ويزيد جاذبية الأصول المدرة للعوائد، وفي مقدمتها السندات، على حساب المعدن الأصفر. كما أن استمرار التشديد النقدي قد يدعم الدولار وعوائد سندات الخزانة، ويزيد تكلفة حيازة الذهب بالنسبة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة.



وفي المقابل، فإن تراجع احتمالات رفع الفائدة من نحو 100% إلى 93% قد يوفر متنفساً محدوداً للأسعار، لكنه لا يعكس تحولاً جوهرياً في توقعات السياسة النقدية حتى الآن. وستحدد قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي طبيعة التحرك المقبل، إذ قد تعزز البيانات الأعلى من المتوقع رهانات استمرار التشديد النقدي، بينما يمكن للقراءات الأقل أن تخفف الضغوط على الذهب من خلال تقليص توقعات رفع الفائدة.



الذهب يختبر مستويات دعم رئيسة

وعلى الرغم من موجة البيع، لا تزال النظرة طويلة الأجل للذهب إيجابية، بحسب عاصم منصور، رئيس الأبحاث للمنطقة العربية في «HFM»، الذي أكد لـ«البيان» أن استمرار البنوك المركزية في تعزيز حيازاتها من المعدن الأصفر يمثل أحد أبرز العوامل الداعمة للأسعار، وخصوصاً مع ارتفاع مشترياتها خلال الربع الثالث بنسبة 42% لتصل إلى 321 طناً، بما يوفر قاعدة دعم قوية على المدى الطويل.



وأوضح منصور أن الذهب يميل تاريخياً إلى تكوين قاع سعري قبل اقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، متوقعاً أن يتحرك خلال الفترة قصيرة الأجل ضمن نطاق شديد التقلب يتراوح بين 3350 و3750 دولاراً للأونصة.



وأشار إلى أن مستوى 3500 دولار يمثل نقطة الدعم الأهم في المرحلة الحالية، وأن الإغلاق الأسبوعي دون هذا المستوى قد يفتح المجال لمزيد من التراجعات نحو 3350–3400 دولار، في حين لا يستبعد ارتداداً فنياً باتجاه 3700–3750 دولاراً، وخاصة بعد تسجيل المعدن تسع جلسات متتالية من الهبوط.



وأضاف أن السيناريو المرجح يتمثل في تكوين الذهب قاعاً سعرياً ضمن نطاق 3300–3600 دولار، يعقبه تحرك لاستعادة مستويات 3900–4000 دولار، إلا أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وتسريع الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع الفائدة قد يدفع الأسعار إلى مستويات 3100–3200 دولار على المدى المتوسط، لتصبح منطقة 3000 دولار بمثابة خط الدفاع النفسي الأبرز.



وعلى المدى الطويل، توقع منصور أن يستعيد الذهب مستويات تتراوح بين 4200 و4500 دولار للأونصة، حال توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة وبدء إرسال إشارات باتجاه التيسير النقدي، مستبعداً عودة المعدن إلى قمته التاريخية القريبة من 5500 دولار خلال 2027.



ولفت إلى أن التراجعات الحالية قد توفر فرصة للراغبين في الادخار والاستثمار طويل الأجل، شريطة توزيع عمليات الشراء على دفعات وعدم ضخ الأموال دفعة واحدة، بما يساعد على الاستفادة من تحركات الأسعار وتقليص مخاطر التقلبات قصيرة الأجل.



موجة البيع تتجاوز المعادن الثمينة

وفي السياق ذاته، قال محلل الأسواق المالية رامي زيتوني، لـ«البيان»، إن أسواق المعادن تشهد خلال نوفمبر تقلبات حادة، مع تراجعات ملحوظة في أسعار الذهب والفضة وعدد من المعادن الصناعية، نتيجة تغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية وتصاعد الضغوط على الأسواق المالية العالمية.



وأوضح أن موجة البيع الحالية جاءت نتيجة تداخل مجموعة من العوامل، أبرزها التحول في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، إذ أسهم استمرار الضغوط التضخمية وتراجع رهانات خفض الفائدة في تعزيز جاذبية الدولار والسندات الأمريكية، ما زاد الضغوط على الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.



وأضاف أن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة حدّ من جاذبية المعدن الأصفر، إذ يجعل صعود العملة الأمريكية الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، بينما تزيد العوائد المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به مقارنة بالأصول المدرة للدخل.



ولفت زيتوني إلى أن اللافت في موجة التراجع الحالية هو عدم استفادة الذهب بالقدر المتوقع من التوترات الجيوسياسية، إذ تزامنت خسائره مع ضغوط في أسواق الأسهم، ما دفع بعض المستثمرين إلى تسييل مراكزهم وتوفير السيولة، حتى من خلال التخارج من أصول تُصنف تقليدياً ضمن الملاذات الآمنة.



وأشار إلى أن الضغوط امتدت إلى الفضة والبلاتين والبلاديوم، فضلاً عن النحاس والألمنيوم، في ظل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب الصناعي، فيما تظل الفضة أكثر حساسية لهذه التطورات، نظراً لارتباط الطلب عليها باستخداماتها الواسعة في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والصناعات المختلفة.



وأكد أن التراجعات الحالية لا تعني بالضرورة انتهاء الاتجاه الصاعد للذهب، إذ لا تزال هناك عوامل هيكلية تدعم أداءه، أبرزها استمرار مشتريات البنوك المركزية، وتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، فضلاً عن دوره في تنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر.



لكن استمرار قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة قد يحد من فرص تعافي الذهب خلال الفترة المقبلة، ويجعل تحركاته أكثر ارتباطاً بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ومسار السياسة النقدية.



واختتم زيتوني بالتأكيد أن بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة والطلب الاستثماري والصناعي، ستظل المحددات الرئيسة لاتجاه أسواق المعادن في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن موجة البيع الحالية تعكس إعادة تسعير أوسع للمخاطر والسيولة وتوقعات السياسة النقدية العالمية، وليس مجرد تصحيح سعري في الذهب والمعادن، ما يستدعي قدراً أكبر من الحذر والانضباط في القرارات الاستثمارية، والابتعاد عن ردود الفعل العاطفية والتركيز على العوامل الاقتصادية المحركة للأسواق.