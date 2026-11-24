تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياحية مع الأسواق الدولية، مستفيدة من تنوع وجهاتها الترفيهية والثقافية، ومكانتها منصة لاستقطاب الفعاليات العالمية التي تجمع الشركات والمؤسسات والجمهور من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي كوريا الجنوبية ضمن الأسواق التي تشهد اهتماماً متزايداً، في ظل تنامي الإقبال على الثقافة الكورية وتجارب السفر والترفيه المرتبطة بها، واتساع فرص التعاون في قطاعات السياحة والضيافة والطيران والتجارة والخدمات.



وفي هذا السياق، تستعد منظمة السياحة الكورية لتنظيم «معرض السفر الكوري في دبي 2026»، يومي 12 و13 ديسمبر المقبل، في منطقة «سيتي ووك»، إحدى أبرز وجهات نمط الحياة والترفيه في دبي، ضمن جهود تستهدف تعزيز حضور السياحة الكورية في أسواق الشرق الأوسط، وتحويل الاهتمام المتنامي بالثقافة الكورية إلى طلب فعلي على السفر واستكشاف الوجهات السياحية في كوريا الجنوبية.



وتعكس استضافة دبي للمعرض أهمية الإمارة بوصفها منصة إقليمية للتواصل مع الجمهور وترويج الوجهات الدولية، مستفيدة من تنوع مجتمعها واحتضانها جنسيات متعددة، فضلاً عن بنيتها السياحية والترفيهية التي توفر بيئة مناسبة لتنظيم الفعاليات الترويجية والتفاعلية، والوصول إلى شرائح واسعة من الزوار، بما يشمل العائلات والشباب ومحبي التجارب الثقافية.



ويقدم المعرض تجربة متكاملة للتعريف بالمقومات السياحية الكورية، من خلال منصات عرض متخصصة وأنشطة تفاعلية تسلط الضوء على الوجهات والتجارب المتنوعة التي تقدمها كوريا.

وتشمل الفعاليات «جدار الكلمات المفتاحية» الذي يستعرض أبرز المواقع السياحية عبر الصور، وتجارب كتابة الأسماء باللغة الكورية «الهانغول»، والتعرف على روائح عطرية مستوحاة من مناطق كورية مختلفة، إلى جانب ارتداء الزي التقليدي «الهانبوك» والتصوير في أكشاك مخصصة، وتجربة أجهزة تدليك اليدين.



كما تتضمن الفعالية جولة تفاعلية باستخدام «جواز سفر السفر»، تتيح للزوار جمع الأختام وتكوين صورة متكاملة، فضلاً عن مسابقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشجع المشاركين على اكتشاف ملصقات مخفية في أرجاء المعرض ومشاركة تجاربهم، بما يعزز التفاعل مع الحدث ويوسع نطاق حضوره الرقمي.



ويشارك في المعرض عدد من شركاء منظمة السياحة الكورية في قطاع السفر، من بينهم «ويغو» و«يلا كوريا» و«أريسو كوريا دي إم سي» و«الريس للسفريات»، لتقديم استشارات مباشرة للزوار حول الوجهات والبرامج السياحية وخيارات السفر، بما يسهل الانتقال من مرحلة التعرف على كوريا إلى التخطيط للرحلات وحجزها.



وقال سون ساي-هيونغ، مدير مكتب منظمة السياحة الكورية في دبي، إن الفعالية صممت لتتيح للمستهلكين في دبي فرصة تفاعلية وميسرة لاستكشاف المقومات السياحية المتنوعة في كوريا، مؤكداً استمرار المنظمة في تعزيز التواصل مع الجمهور المحلي وتشجيعه على تحويل اهتمامه بالثقافة الكورية إلى رحلات فعلية.



ويقام المعرض في «ذا سنتر» بمنطقة «سيتي ووك»، وتتاح المشاركة فيه مجاناً أمام الجمهور، بما يوفر فرصة للتعرف إلى التجارب السياحية الكورية في أجواء تفاعلية تجمع الثقافة والترفيه والسفر.